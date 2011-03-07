کلنگ احداث ساختمان سازمان جنگلها در البرز به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سلاجقه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری ایران در البرز این انتقال را در راستای استفاده از ظرفیتهای بالای علمی در حوزه منابع طبیعی در استان البرز عنوان کرد.

در این مراسم که روز جاری با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها و مسئولان البرز برگزار شد، کلنگ احداث ساختمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور انتقال این سازمان از تهران به استان البرزدر مرکز آموزش ‌مرحوم دکتر جوانشیر‌ در منطقه کلاک کرج به زمین خورد.



معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم اظهار داشت: برای اجرای این طرح 90 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و طی دو سال به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این ساختمان با 15 هزار متر بنا در 9 طبقه و 10 هزار محوطه احداث می شود.

حفظ منابع طبیعی به عنوان یک اصل رعایت شود

این مسئول خاطرنشان کرد: حفظ منابع طبیعی در فعالیت دستگاههای دولتی و خصوصی به عنوان سرمایه ملی یک اصل است که باید رعایت شود.

وی یادآور شد: منابع طبیعی یک مجموعه فرابخشی است که باید همه فعالیتهای دستگاههای اجرایی کشور اعم از دولتی و خصوصی در محدوده و حریم این منابع مبتنی بر حفظ آنها باشد.

سلاجقه در این مراسم همچنین به وجود پتانسیلهای علمی استان البرز در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و بهره مندی از این ظرفیتها را موجب رشد و توسعه کشور در حوزه منابع طبیعی برشمرد.

این مسئول با تاکید بر استفاده از دانش آموختگان این حوزه در رشته های منابع طبیعی در بخش اجرا بهره مندی از استعدادهای این رشته را موجب حفظ این منابع برای نسلهای آینده عنوان کرد.

تمرکز زدایی از پایتخت از دلایل انتقال به البرز

وی در تشریح دلایل انتخاب البرز برای انتقال سازمان جنگلها به آن گفت: تمرکز زدایی از پایتخت در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار یکی از اهداف مهم انتقال این سازمان از تهران به استان البرز است.

این مسئول ادامه داد:وجود پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران و دو پژوهشکده مهم تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط شامل موسسه های تحقیقات جنگلها ، مراتع و آبخیزداری و حفاظت خاک و آبخیزداری در استان البرز از دیگر دلایل انتقال این سازمان از تهران به این استان است.

سلاجقه در خصوص نحوه استقرار سازمان نیز بیان کرد: این سازمان سه ضلع دارد که دو ضلع آموزش و تحقیق آن پیش از این در استان البرز قرارداشت که با احداث این ساختمان ضلع اجرایی آن نیز به این استان انتقال خواهد یافت.

وی تاکید کرد: حضور این سازمان در البرز و همجواری با مراکز علمی مهم زمینه حفظ منابع طبیعی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.