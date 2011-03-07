جلسه هدایتی و پروین با کادر فنی و بازیکنان/ تلاش برای رفع مصدومیت خلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حضور چندین ساعته حسین هدایتی در کنار تیم در اردوی هتل اوین پیش از بازی با صبای قم و تاثیرات مثبت این نشست، مدیر سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین تصمیم دارد پیش از سفر به آبادان مقدمات حضور هدایتی در کنار تیم و کادرفنی را فراهم کند.

علی پروین که قصد دارد در دیدار برابر نفت آبادان هم استیل آذین را به 3 امتیاز بازی برساند و این تیم را از قعر جدول نجات دهد، به احتمال زیاد نشستی را بین کادرفنی و بازیکنان استیل آذین و حسین هدایتی برگزار خواهد کرد تا ضمن بحث و بررسی در مورد مسائل فنی مختلف، تیم را از لحاظ روحی و روانی نیز آماده این بازی دشوار کند.

از سوی دیگر با تلاش کادر پزشکی و درنظر گرفتن تمرینات اختصاصی برای بازیکنان آسیب دیده این تیم، مصدومان استیل آذین به شرایط ایده‌آل رسیده‌اند اما هنوز محسن خلیلی با مشکل مصدومیت روبه روست.

کادر پزشکی تیم فوتبال استیل آذین اعلام کرد تنها مصدوم این تیم در حال حاضر محسن خلیلی است که تلاش برای رساندن این بازیکن به بازی مقابل صنعت نفت در آبادان ادامه دارد و خود این بازیکن هم با فیزیوتراپی و آب درمانی در تلاش است تا به بازی حساس روز جمعه تیمش با نفت آبادان برسد.