آذربایجان و ایران دو کشور دوست هستند/ لزوم افزایش مناطق مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، ایلمایر محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان که به منظور شرکت در هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی ایران و آذربایجان به تهران سفر کرده است بعد از ظهرامروز دوشنبه در سخنرانی اش در این اجلاس انتصاب علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر امور خارجه ایران به وی تبریک گفت.

وی با بیان اینکه در این اجلاس مقامات دو کشور در رابطه به کلیه مسائل موجود بین ایران و آذربایجان مذاکره می کنند، گفت: ایران و آذربایجان روابط دیرینه داشته و بین ملت های دو کشور از تاریخی، فرهنگی و دینی نزدیکی وجود دارد و از نظر ما در رابطه با مشکلات مذاکره نمی کنیم بلکه ما مسائل را مورد مذاکره قرار می دهیم.

یاروف با اشاره به مذاکرات حدود 2 ساعته اش با علی اکبر صالحی اظهار داشت: امیدواریم که در چارچوب کمیسسیون مشترک اقتصادی موافقتنامه ای بین دو کشور امضا کنیم.

وزیر خارجه آذربایجان گفت: در دو سال اخیر و بعد از هفتمین اجلاس مشترک اقتصادی روابط اقتصادی دو کشور افزایش یافته و اخیرا نیز در بحث انرژی قرارداد جدیدی بسته شد و قبل از آن نیز گاز از طریق آذربایجان به ایران صادر می شد و این کارها ادامه خواهد داشت و ما همکاری وسیعی در این زمینه داریم.

وی اظهار داشت: باید بین ایران و آذربایجان مناطق مرزی و گذرگاه های جدید احداث شود و ساعات کار گذرگاه ها نیز 24 ساعته باشد و گمرک آستارا - آستارا و خط آهن رشت - آستارا وسعت تجاری وسیع تری بین دو کشور ایجاد می کند.

محمد یاروف با بیان اینکه بین ایران و آذربایجان روابط دوستانه حاکم است، گفت: در دیدار رئیس جمهور ایران از آذربایجان و مذاکرات خزر مذاکرات متعددی بین مقامات دو کشور انجام شد و امیدواریم نتایج مثبتی از این مذاکرات حاصل شود.

وی در پایان عید نوروز را به صالحی و ملت ایران تبریک گفت.