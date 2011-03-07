نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری، ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش بهاره زنجان با اشاره به این نکته که تنظیم بازار کالا و خدمات به عنوان یکی از مهمترین سیاست های اجرایی در جهت حمایت از اقشار کم در آمد و دهک های پایین جامعه است، افزود: برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره بعنوان یکی از برنامه های تنظیم بازار شب عید به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها به ویژه در ایام پایانی سال توسط سازمان بازرگانی استان صورت می گیرد.

وی با اعلام اینکه سازمان بازرگانی، امسال نمایشگاه های بهاره را با مشارکت مجمع امور صنفی در شهرستانهای استان برگزار می کند، افزود: حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه هاست.

صدری با اعلام اینکه در نمایشگاه امسال 192 غرفه در فضایی به مساحت 2500 متر مربع و در سه سالن مجزا برگزار شده است، گفت: فروش اقلام اولویت دار و مورد نیاز مردم مانند آجیل و خشکبار، شکلات و شیرینی، مواد غذایی و پروتئینی، کیف و کفش، البسه و پوشاک و سایر اقلامی که مورد نیاز همشهریان عزیز در پایان سال قرار می گیرد از جمله محصولات عرضه شده در این نمایشگاه است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان نمایشگاه افتتاح شده را سومین نمایشگاه از این دست در مرکز استان بمناسبت فرارسیدن سال نو برشمرد و تصریح کرد: نمایشگاه بهاره امسال از پانزدهم لغایت بیست و یکم اسفندماه در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین فعالیت خواهد داشت و مردم می توانند از ساعت 4 عصر تا 10 شب از این نمایشگاه بازدید و اقلام مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

صدری با اعلام عرضه کالاهای غرفه داران با 10 تا 20 درصد تخفیف افزود: مردم همه ساله استقبال خوب و گسترده ای از اینگونه نمایشگاهها بعمل می آورند لذا امسال هم طبق سنوات قبل در تمام شهرستانهای استان، مشابه این نمایشگاه برگزار شده و یا تا 25 اسفند برگزار خواهد شد.

وی افزود: بازرسین سازمان و مجمع امور صنفی در این نمایشگاه مستقرند و هم بر قیمت کالاها و اجناس عرضه شده نظارت دارند و هم بر سایر تخلفات احتمالی رسیدگی خواهند نمود. ضمن اینکه امسال در کنار بازرسین سازمان و مجمع، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی نیز حضور دارد و با تدابیر اندیشیده شده در صورت برخورد بازرسین با تخلف غرفه داران و یا شکایت مردم از فروشندگان، موضوع توسط بازرسین بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده تخلف تشکیل و در همان مکان توسط رئیس شعبه تعزیرات به تخلف رسیدگی و حکم لازم صادر خواهد شد.