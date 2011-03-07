نخستین نمایشگاه ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، اولین نمایشگاه ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، استاندار یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در مراسم افتتاح این نمایشگاه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه هنرهای قدسی و اسلامی اعلام کرد.

محمود عالیشوندی خاطرنشان کرد: مجوز دائمی شدن این جشنواره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت شده و با مستقر شدن دبیرخانه جشنواره هر سال شاهد برگزاری جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی و برپایی نمایشگاهی از آثار ارزشمند رسیده در استان یزد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه از نفرات اول هر رشته در تاریخ هفدهم اسفندماه سال جاری تجلیل خواهد شد، افزود: در تاریخ 21 اسفندماه نیز از برگزیدگان این جشنواره در یزد تقدیر می ‌شود.

در این نمایشگاه بالغ بر 175 اثر از هنرمندان سراسر کشور به مدت یک ماه تا 15فرودین 1390در محل گنجینه فرهنگ و هنر یزد در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه در پنج رشته منبت، تابلو فرش و معرق، سفال و قلمزنی برپا شده و آثار هنرمندانی از سراسر کشور با مضامین قرآنی در رشته های یاد شده در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.