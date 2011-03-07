حادثه فوتبال چوار از رویدادهای نادر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود زریبافان ظهر دوشنبه در آیین یادواره شهدای چوار گفت: مردم استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوزات رژیم بعثی عراق و استکبار جهانی ایستادند و در این راه از جان و مال خود گذشتند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: رویدادی که در این خطه خونرنگ در سال 65 رخ داد یکی از رویدادهای نادر در جهان است.

وی ادامه داد: این رویداد هرچه بیشتر باطل بودن جبهه دشمن را برای جهانیان آشکار و در مقابل نیز حقانیت ملت ایران اسلامی را به همه ملتهای دنیا اعلام کرد.

وی افزود: همه جهان باید بداند که دشمنان ایران اسلامی حتی از ورزشکاران در حین ورزش نیز نگذشتند و آنان را مظلومانه به شهادت رساندند.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: نخستین یادمان شهدای ورزشکار شهر 'چوار' ایلام در محل شهادت شهدای ورزشکار در این شهر مقاوم احداث می‌شود.

در ادامه این آیین معنوی با اهدای لوح یادبود از خانواده معظم شاهد و ایثارگران ایلام تجلیل به عمل آمد.