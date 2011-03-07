فاصله گرفتن از ولایت گرفتار شدن در زباله دان تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ آیت الله محی الدین حائری شیرازی صبح دوشنبه در نشست آموزشی با عنوان "مدیریت اخلاق" ویژه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: افرادی که از ولایت فاصله گرفته و در دام دشمنان انقلاب اسلامی گرفتار شدند به زباله دان تاریخ افتادند.

وی افزود: ولایت و هدایت سکان کشتی انقلاب به دست رهبر از محبت های الهی است که شامل هر ملتی نمی شود و باید حول محور ولایت خیمه زد تا پرچم اسلام به دست صاحب اصلی آن حضرت امام عصر (عج ) سپرده شود.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران که اکنون زمینه ساز هوشیاری و بیداری مردم جهان شده ، وجود مبارک ولایت فقیه است، خاطر نشان کرد: امروز با توجه به رسوا شدن دشمنان مکتب اسلام و قرآن و خیزش ملتها، پیروزی در مقابل قدرتهای زورگوی جهان با کمک امدادهای الهی دور از انتظار نیست.

در طول تاریخ توطئه دشمنان موجب برکت انقلاب اسلامی بوده است

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: زمانی که تاریخ انقلاب اسلامی را ورق می زنیم و آن را مورد بازبینی قرارمی دهیم به این حقیقت انکارناپذیر پی می بریم که تاکنون توطئه ها و فتنه های دشمنان در برابر انقلاب و ملت ایران با خیر و برکت برای این ملت و اسلام همراه بوده است.

وی گفت: دشمنان اسلام در هر شرایطی ایران اسلامی را تحریم کردند اما ملت مسلمان ایران با اراده محکم، استوار و حرکت در مسیر ولایت و شهدا در مقابل دشمنان ایستاده است.

آیت الله حائری شیرازی، زیاده خواهی، تکبر، واقع بین نبودن و نداشتن بصیرت را از جمله ویژگی های افراد و حکومت های زورگو و فتنه گر جهان ذکر کرد و ادامه داد: حکومت آمری و رژیم صهیونیستی دارای این صفات هستند.

وی بیان داشت : دشمنان اسلام با اعمال تحریم ها و دشمنی ها علیه انقلاب و نظام اسلامی نه تنها نتواستند مانعی در مسیر حرکت الهی ملت ایران به وجود آورند بلکه این اقدامات آنان سبب شد تا روز به روز به جمعیت دوستان انقلاب اسلامی در جهان افزوده شود.