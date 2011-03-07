بهره برداری از 13 طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، داوود برنج فروش آذر ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این 13 طرح با سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیارد ریال در سال جاری بهره برداری شد.

برنج فروش آذر اشتغالزائی مستقیم این طرح ها گفت: تعداد 282 نفر بصورت مستقیم در این طرح ها فعالیت می کنند و این در حالیست که تعداد زیادی نیز بصورت غیر مستقیم فعالیت دارند.

مدیر بانک کشاورزی استان تولید عصاره مالت چهار میلیون لیتری در بستان آباد، پرورش بوقلمون پنج هزار قطعه در ترک، تولید سرکه وزیتون خوراکی هزار و 320 تنی در خسروشهر، فرآورده های لبنی سه هزار و 640 تنی ملکان، دو طرح بسته بندی فرآورده های گوشتی باتولید چهار هزارتن در تبریز و آذرشهر و تولید سنگ های تزئینی در آذرشهر از جمله طرح های تبدیلی به بهره برداری رسیده بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال جاری برشمرد.

وی دیگر طرح های به بهره برداری رسیده استان را تولید قارچ دکمه ای 226تنی در میانه، سیلوی گندم 50 هزارتنی هشترود، گاوداری شیری 200راسی هادی شهر و100راسی سراب، مرغداری 30 هزار قطعه ای ملکان ذکر کرد.

برنج فروش آذر افزود: تاپایان بهمن ماه سال جاری بالغ بر سه هزار و 580 میلیارد ریال تسهیلات برای 98 هزار و 606 نفر پرداخت شد.