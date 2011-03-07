همایش ملی امر به معروف در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید علی اصغر تروهید ظهر دوشنبه در نشست خبری این همایش اظهار داشت: این همایش بر اساس تفاهم نامه ای که بین معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد و ستاد مرکزی احیا امر به معروف و نهی از منکر منعقد شده، برگزار می شود.

تروهید افزود: بر اساس این تفاهم نامه، ستاد مرکزی احیا امر به معروف و نهی از منکر موضوع همایش را به مراکز استان ها ابلاغ کرده و هر استان به نوبت، با موضوع متفاوتی این همایش ملی را برگزار می کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همواره در زمینه های فرهنگی پیشگام بوده است، خاطرنشان کرد: هزینه ای که برای برگزاری این قبیل همایش ها صرف می شود نوعی سرمایه گذاری است تا با استفاده از نتایج آن، فرهنگ جامعه ارتقا یابد.

متولیان آموزش عالی رعب فرهنگی دارند

دبیر علمی همایش نیز در این نشست گفت: بسیاری از متولیان آموزش عالی در سطح دانشگاه ها رعب فرهنگی دارند.

سید حمید حسینی افزود: انفعال فرهنگی حاکم در دانشگاه ها باعث شده که بسیاری از مقولات فرهنگی اصلا مطرح نشوند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار داشت: برخی ها بر این عقیده هستند که چون جامعه جهانی این روال را در پیش گرفته ما نیز باید اینگونه عمل کنیم، درصورتی که این دیدگاه کاملا اشتباه است.

حسینی با بیان این که باید با اراده مضاعف مباحث فرهنگی را پیگیری کرد، گفت: اگر بخواهیم با دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به جامعه بنگریم خواهیم دید که هنور در کشور ما انقلاب فرهنگی اتفاق نیافتاده است.

وی در ادامه صحبت های خود برگزاری همایش هایی از قبیل " همایش ملی بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت پایدار و تأمین آرامش روانی جامعه" را راهکاری برای ارتقا سطح فرهنگ در جامعه عنوان کرد.

همایش امر به معروف در 12 محور برگزار می شود

وی با بیان اینکه این همایش در 12 محور برگزار می شود، تأکید کرد: در موضوع این همایش منکرها و معروف های نوپا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و از نظر مشارکت عمومی در برگزاری همایش استان همدان رتبه نخست را درکشور به خود اختصاص داده است.

حسینی ادامه داد: بعد از اعلام فراخوان به مراکز آموزش عالی، حوزه های علمیه و سازمان ها و نهادهای فرهنگی، حدود 90 مقاله در زمان تعیین شده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان 10 درصد مقالات به استان همدان تعلق دارد.

دبیر علمی این همایش با بیان اینکه فراگیری همایش در سطوح مختلف جامعه در حد قابل قبولی است، اظهار داشت: با وجود اینکه در این همایش سفارش مقاله وجود نداشت اما مقالاتی که به دبیرخانه اراسل شده است همگی از سطح بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: 42 درصد این مقالات در مقطع دکترا، 50 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و مربی آموزشی و مابقی در سطح دانشجویی است.

حسینی با اعلام اینکه این همایش نیم روزه، پنجشنبه هفته جاری در سالن شهید عباس پور دانشگاه آزاد برگزاری خواهد شد، گفت: علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و آیت الله احدی از شاگردان آیت الله حسن زاده آملی از سخنرانان این مراسم خواهند بود و پنج نفر از شرکت کنندگان نیز به ارائه مقاله خواهند پرداخت.

وی در پایان تأکبد کرد: از هر محور یک مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شده که در این همایش از این 12 مقاله برتر تجلیل خواهد شد.