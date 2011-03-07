تصویر 11 کاریکاتور؛ از برهنگی دیکتاتور تا سیف الشیطان قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

برهنگی قذافی

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به رسوایی "معمر قذافی" دیکتاتور جنایتکار لیبی در پی تحولات اخیر اشاره دارد.

ماتادورهای لیبی

روزنامه الشرق الاوسط امروز قذافی را گاوی خشمگین در میدان جنگ دانسته که به تدریج از پا در می آید.

رسانه بی طرف!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به پوشش هدفدار برخی از رسانه ها در تحولات اخیر لیبی توجه دارد که بیشتر توسط رسانه های تحت نظارت معمر قذافی انجام می شود.

حمله به آزادی بیان ممنوع!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به تلاش برخی از رژیمهای عربی برای ساکت کردن رسانه های مستقل و آگاه توجه کرده است.

ستیز علیه دیکتاتوری

روزنامه القدس العربی انقلاب مردم لیبی در راستای برچیدن رژیم دیکتاتوری معمر قذافی (حاکم 42 سال اخیر لیبی) را به تصویر کشیده است که تنها از عامل سرکوب و خشونت علیه مخالفان استفاده می کند.

تنها راه قذافی؛ Go out

روزنامه المستقبل لبنان امروز به سقوط رژیم دیکتاتوری قذافی در لیبی در روزهای آتی توجه دارد.

تاریخ انقضا پشت صندلی نوشته شده!

روزنامه الحیات امروز به پایان دوران حاکمیت سران دیکتاتور جهان عرب توجه دارد که باید برای اطلاع از زمان سقوط خود تاریخ نوشته شده پشت صندلی خود را دقیق بخوانند!

طرحی از خون و جنایت

روزنامه النهار به قتل عام و کشتار شدید مردم لیبی توسط معمر قذافی توجه دارد که طرحی از خون جنایت بر رخسار وی نمایان کرده است.

سیف الشیطان قذافی!

روزنامه البیان امارات با اشاره به نام یکی از پسران قذافی این سوال را مطرح کرده که آیا واقعا می توان پس از جنایات اخیر "سیف الاسلام" (شمشیر اسلام) نام نهاد.

عمر مختار

روزنامه الدستور اردن امروز لیبی را کشوری در قامت بزرگانی همچون "عمر مختار" دانسته و قذافی را برای حکومت بر این کشور بسیار کوچک معرفی کرده است.

بن علی، مبارک و قذافی: حاکمان کر، لال و کور



السفیر لبنان