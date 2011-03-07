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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

دکتر احمدی نژاد :

یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت اختصاص می‌یابد

یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت اختصاص می‌یابد

رئیس جمهور با اشاره به منابع 30 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تا پایان سال آینده، اعلام کرد: هر یک از بخشهای صنعت و کشاورزی یک سوم منابع این صندوق را به خود اختصاص خواهند داد و یک سوم باقی مانده از این اعتبار به سایر نیازها اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در دومین جشنواره صنعت و معدن استان فارس که با افتتاح همزمان 170 پروژه صنعتی و معدنی همراه بود، افزود: یک سوم منابع صندوق توسعه ملی در سایر نیازها همچون تقویت صادرات، ایجاد تاسیسات زیربنایی، ساخت آزاد راهها، توسعه حمل و نقل و ... سرمایه گذاری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به قابلیت های ویژه استان فارس در مسیر پیشرفت و توسعه، از آمادگی دولت برای پشتیبانی مالی از طرحها و پروژه ها در این استان خبر داد و گفت: استان فارس باید به یکی از قطب های اصلی صنعت کشور تبدیل شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه استان فارس قادر است نیازهای غذایی وکشاورزی کل کشورهای حاشیه خلیج فارس را تامین کند، تاکید کرد: استان فارس باید تا سه سال آینده به پایگاه اصلی تامین مواد غذایی و محصولات کشاورزی خلیج فارس تبدیل شود.

وی با اشاره به برخورداری استان فارس از ظرفیتهای ویژه در صنعت و معدن، دانشگاهها، نیروی انسانی متخصص و منابع انرژی، افتتاح 170 طرح در این استان را یک جهش به سوی پیشرفت، عمران و آبادانی بیشتر دانست و گفت: کار خوبی شروع شده است البته نه به این معنا که استان فارس قبلا از صنعت برخوردار نبود بلکه این روند رو به رشد سرمایه گذاری در استان اتفاق مبارکی است.

رئیس جمهور، حجم کنونی صادرات استان فارس به خارج کشور را 400 میلیارد تومان (400 میلیون دلار) عنوان کرد و اظهار داشت: تقریبا نیمی از صادرات استان صنعتی است و استان فارس می تواند بسیار زودتر از پایان برنامه پنجم توسعه، حجم صادرات خود را به دو هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت کشور باید پشتیبان کشاورزی باشد و صنعتی که پشتیبان کشاورزی است، رشد می کند و کشاورزی را نیز رشد می دهد.

احمدی نژاد در ادامه، این استان را برخوردار از استعداد گسترش صنایع مادر و پایه دانست و گفت: پالایشگاههای اصلی گاز، طرحهای فولاد و آلمینیوم می تواند در این استان ایجاد شود.

رئیس جمهوری بر گسترش صنایع متوسط و پایین دستی از جمله پتروشیمی در استان فارس تاکید و این امر را تامین کننده هدف ایجاد اشتغال بالا، درآمد بالا با سرمایه گذاری کم تر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اطمینان دارم که مردم، دلسوزان، مدیران، سرمایه‌گذاران، صنعتگران، نوآوران و کارآفرینان استان با نگاه به افق‌های بلند به جلو حرکت می‌کنند.

کد مطلب 1269156

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