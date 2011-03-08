قیمت کلیه به 10 میلیون تومان رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، نارسایی کلیوی یکی از شایعترین بیماریهایی است که سلامت مردم را تهدید می کند. به طوری که تحقیقات نشان می دهد 10 تا 15 میلیون ایرانی دچار بیماری کلیوی هستند اما از بیماری خود اطلاعی ندارند و این مسئله با توجه به عارضه های ناگوار بیماری کلیوی می تواند خطرناک باشد.

این در حالی است که مصطفی قاسمی، رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از افزایش 15 تا 17 درصدی بیماران کلیوی در کشور خبر داده و عنوان داشته است که تا کنون هیچگونه کار شاخص علمی در زمینه بیماران کلیوی در کشور انجام نشده است.

همچنین دکتر عباس بصیری، رئیس مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سنگ کلیه به عنوان شایعترین عارضه اورولوژی در ایران و جهان نام برد و گفت: در کشور ما این آمار 37 درصد است.

نارسایی کلیوی در صورتی که به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشود، تبدیل به بیماری سختی خواهد شد که به ناچار فرد را مجبور می کند دیالیز شود. اما دیالیز هم همیشه جواب نمی دهد و به ناچار می بایست به فکر پیوند کلیه باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

هم اکنون به دلیل اینکه فرهنگ استفاده از اجزای بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیماران هنوز در جامعه آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است پیوند کلیه از افراد زنده همچنان مورد توجه بیماران دیالیزی است.

در 6 ماهه نخست امسال نیز حدود 800 نفر از بیماران دیالیزی کشور تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند که بر اساس پیش ‌بینی های صورت گرفته انتظار می‌رود این آمار در پایان سال به بیش از 2100 نفر برسد.

این وضعیت باعث شده که عده ای از افراد برای تامین نیازهای مالی خود به فروش کلیه خود اقدام کنند. به طوریکه در توافقات پنهانی با بیمار نیازمند کلیه، قیمت فروش یک کلیه به مرز 10 میلیون تومان هم رسیده است.

نیاز به پیوند کلیه در بین بیماران دچار نارسایی کلیه که بدن آنها به دیالیز جواب نمی دهد، از یکسو و انتظار برای موافقت خانواده های افراد مرگ مغزی از سوی دیگر، باعث شده که بیماران دیالیزی مجبور شوند از فروشندگان کلیه برای نجات جان خود استفاده کنند. از همین رو، بازار خرید و فروش کلیه به رغم تمامی تمهیداتی که در نظر گرفته شده است همچنان داغ است. به طوریکه آن دسته از بیماران نیازمند کلیه که از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، قیمت کلیه را به مرز چند میلیون رسانده اند. اما بیمارانی که ندار هستند به ناچار مجبورند خانه و زندگی خود را حراج کنند تا شاید بتوانند یک کلیه برای خود بخرند.

مصطفی قاسمی، رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر وجود چنین توافقات پنهانی میان خریدار و فروشنده کلیه را تایید کرد و افزود: ممکن است این قبیل توافقات در بیرون از انجمن صورت بگیرد. با توجه به اینکه یکی دو بیمارستان خصوصی نسبت به انجام پیوند کلیه اقدام می کنند، این احتمال هست که قیمت کلیه به 10 میلیون تومان هم برسد.

قاسمی با انتقاد از پرداخت یک میلیون تومان هدیه ایثار به دهنده کلیه از سوی دولت، اظهارداشت: انجمن بیماران کلیوی از ابتدا که این موضوع مطرح و سپس اجرایی شد، با آن مخالف بود به طوریکه تبعات آن را امروز می بینیم.

به گفته رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، هزینه های درمانی به قدری سنگین است که این یک میلیون تومان هیچ مشکلی را حل نمی کند. ضمن اینکه مراحل پرداخت آن به قدری طولانی و خسته کننده شده است که برخی بیماران حوصله ای برای پیگیری مراحل دریافت این مبلغ را ندارند.

قاسمی با عنوان اینکه هم اکنون برای بیمارانی که از طریق انجمن خدمات درمانی دریافت می کنند مبلغ 5 میلیون تومان به همراه یک میلیون تومان هدیه ایثار به دهنده کلیه پرداخت می شود، افزود: دولت باید تکلیف این مسئله را هرچه سریعتر روشن کند. چون بنیاد بیماریهای خاص 16 میلیارد تومان بودجه از دولت می گیرد اما الان سه ماه است که هدیه ایثار یک میلیون تومانی به دهندگان کلیه پرداخت نشده است.