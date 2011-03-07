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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

در استان تهران؛

186 دانش آموز در مسابقات قرآنی سمپاد استعدادهای درخشان شرکت کردند

186 دانش آموز در مسابقات قرآنی سمپاد استعدادهای درخشان شرکت کردند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: مرحله استانی مسابقات قرآن کریم سمپاد، ویژه دانش آموزان استعداد درخشان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقویت مباحث قرآنی ویژه دانش آموزان استعداد درخشان در دو بخش حضوری و غیرحضوری و در راستای گسترش مبانی این معجزه پیامبر اسلام(ص) برگزار شد.
 
این مسئول ادامه داد: مسابقات قرآنی یاد شده ویژه دانش آموزان سمپاد(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بود.

 وی در تشریح رشته های قرآنی موجود در این مسابقات عنوان کرد: در این مسابقات دو روزه، دانش آموزان استعدادهای درخشان استان تهران در رشته های حفظ،معارف و قرائت قرآن به رقابت با یکدیگر پرداختند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بیان داشت: مرحله نخست این مسابقات در مدارس برگزار شده بود و منتخبین آن به مسابقات استانی مذکور راه پیدا کردند.
 
این مسئول در پایان افزود: در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم سمپاد ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان استان تهران 95 دانش آموز دختر و 91 دانش آموز پسر حضور داشتند.
کد مطلب 1269163

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