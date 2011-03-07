ظرفیتهای قرآنی نیازمند توجه بیشتر است

حجت ‌الاسلام علی گندمی در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان یزد جایگاه بسیار خوبی در بین جامعه قرآنی کشور دارد و در سالهای گذشته رتبه ‌های کشوری و بین ‌المللی شایسته ‌ای توسط حافظان و قاریان یزدی کسب شده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات سفره معنوی است که در استان یزد گسترده شده است و گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در بین مردم استان، همبستگی مدیران و مسئولان استان برای تقویت فعالیتهای قرآنی و ارتقای سطح کیفی فعالیتهای قرآنی قاریان و حافظان برتر استان از جمله برکات معنوی مسابقات سراسری قرآن کریم است که به واسطه این میزبانی نصیب جامعه قرآنی و مردم دینمدار دارالعباده یزد خواهد شد.

گندمی بیان داشت: برگزاری سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در یزد از اهمیت بسیاری برخوردار است و برگزاری این مسابقات موجب رشد و بالندگی جامعه قرآنی استان و تشویق نوجوانان و جوانان به فعالیتهای قرآنی می ‌شود.

سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از دوازدهم اسفندماه سال جاری به مدت پنج روز آغاز شده و هم ‌اکنون نیز در حال برگزاری است.

در این دوره از رقابتها 350 نخبه قرآنی خواهر و برادر از سراسر کشور طی پنج روز در دو نوبت صبح و عصر با یکدیگر به رقابت پرداخته ‌اند و عصر امروز در مراسم اختتامیه از برترین‌ های این دوره از رقابت ‌ها تجلیل خواهد شد.