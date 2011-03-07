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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

بازدید هیئت استاندارد عراق از کارخانجات سیمان ایران

بازدید هیئت استاندارد عراق از کارخانجات سیمان ایران

کرج - خبرگزاری مهر: هیئتی از نمایندگان سازمان استاندارد عراق و کنترل کیفیت عراق برای بازدید از کارخانجات سیمان کشورمان وارد ایران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان استاندارد و کنترل کیفیت عراق در سفر پنج روزه ای به منظور بررسی مشکلات صادرات سیمان به عراق و بازدید از کارخانجات سیمان ایران وارد کشورمان شدند.

این سفر در راستای اجرای یادداشت تفاهم همکاری فی مابین سازمانهای استاندارد دو کشور ایران و عراق صورت گرفته است.

پیش بینی می شود به دنبال این سفر گامهای درخشانی در زمینه ارتقای کیفیت و گسترش همکاری ها بین سازمانهای استاندارد دو کشور برداشته شود.

مقرر شد نمایندگان عراقی از کارخانجات سیمان - سرامیک، کنترل کیفی و آزمایشگاههای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بازدید کنند

به دنبال تحقق این امر، این امکان فراهم می شود تا هیئت یادشده از نزدیک با توانمندی های کشورمان در زمینه صنعت تولید سیمان و کنترل کیفی فراورده های مربوطه آشنا شوند.

کد مطلب 1269166

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