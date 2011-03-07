همایش ورزشهای رزمی کارکنان ناجا در سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود مردانی دوشنبه در حاشیه همایش دفاع شخصی کارکنان ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از این نیز مراسم‌هایی مشابه برگزار شده بود اما برگزاری این همایش با وسعت کشوری برای نخستین بار بوده است.

وی با بیان اینکه برای دفاع از حق و حقوق مردم پلیس باید در ابتدا بتواند از خود دفاع کند، افزود: نیروهای پلیس هر اندازه از لحاظ جسمی آماده‌تر باشند، در مقابل مجرمان ایستادگی بیشتری دارند.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه این همایش با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و ورود مسافران به اصفهان برای کسب آمادگی بیشتر نیروهای انتظامی برگزار می‌شود، افزود: 100 هزار پلیس در سراسر کشور همزمان همایش ورزش‌های رزمی و دفاع شخصی را برگزار می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این همایش، اعتمادبخشی و نشان دادن اقتدار پلیس به مردم است.

مردانی با اشاره به اینکه پلیس باید ابتدا از خود دفاع کند تا بتواند به یاری مردم بیاید، بیان داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی اقتدار و توانمدی پلیس را به نمایش می‌گذارد.

وی اضافه کرد: یگان‌هایی از پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر، یگان امداد شهرستان اصفهان، یگان ویژه، مرکز آموزش شهید بهشتی ناجا و یگان تکاوری در این همایش شرکت کرده و توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: 70 درصد از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان اصفهان در این همایش شرکت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: همایش ورزشهای رزمی و دفاع شخصی کارکنان ناجا برای نخستین‌ بار با این وسعت در سراسر کشور برگزار شده است.

مردانی با بیان اینکه پرسنل نیروی انتظامی باید با ورزش‌های رزمی آشنا باشند، افزود: تیم تکواندو فرماندهی انتظامی استان اصفهان در لیگ برتر تکواندو استان، مقام نخست را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: آموزش دفاع شخصی و ورزش‌های رزمی، یکی از پارامترهای اصلی برای ترفیع درجه در نیروی انتظامی است.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: تیراندازی، آمادگی جسمانی، دفاع شخصی و آموزش‌های رزمی تخصصی برای هر رسته، چهار کاراکتر اصلی برای ارتقای درجه نظامی در نیروی انتظامی است.