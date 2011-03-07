کردستان با کمبودهای سخت افزاری در بخش شنا مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امیر صدیقی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات و کمبودهای در بخش سخت افزاری در راستای توسعه رشته ورزشی شنا در استان کردستان مشهود است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها در استان کردستان بلکه در بعضی دیگر از استان های کشور نیز با مشکلاتی در این بخش مواجه هستیم که می طلبد مسئولان سازمان تربیت بدنی و مدیران استان ها با اختصاص اعتبارات ویژه به این بخش کمبودها را جبران و نسبت به توسعه و افزایش امکانات رشته ورزشی شنا اقدام کنند.

دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشور افزود: خوشبختانه با توجه به اقداماتی که طی چند سال اخیر توسط سازمان تربیت بدنی آغاز شده بخشی از نیازها و کمبودهای این بخش جبران شده و فدراسیون نیز تلاش خواهد کرد که با تجهیز استخرهای موجود اقدامات مختلفی را در این حوزه اجرایی کند.

صدیقی گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که طی هفته گذشته و با تلاش سازمان تربیت بدنی به نتیجه رسید بهره برداری از یک باب استخر شنا بود که بیش از 17 سال قبل گلنگ زنی شده بود و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته طی سال گذشته و امسال این پروژه به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اهمیت رشته ورزشی شنا در سطح کشور خاطرنشان کرد: رشته ورزشی شنا یکی از ورزش های پایه و مادر است و به عنوان رشته ای پرمدال در مسابقات مختلف آسیایی، جهانی و المپیک به شمار می رود و به همین دلیل باید مورد توجه جدی تر مسئولان قرار گیرد.

در ادامه این نشست که با حضور مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان برگزار شد، مسئولان هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان نیز گزارشی از برنامه های کاری خود را ارائه کردند.