تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی در مهران و دره شهر اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران ظهر دوشنبه در محل فرمانداری مهران گفت: اماکن اقامتی، زائر سراها، یادمان ها فضاهای آموزشی و مکان های دیدنی و زیارتی به امکانات رفاهی و خدماتی تجهیز شده است.

حجت الاسلام الیاسی امام جمعه مهران به مزیت ها و ویژگی های دیدنی و زیارتی شهرستان مهران پرداخت

در این نشست اعلام شد حدود 31 هزار زائر در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی و مرزی این شهرستان دیدن کردند.

همچنین در نشست شورای اداری شهرستان دره شهر بر پاکسازی اماکن تفریحی، تاریخی و بقاع متبرکه جهت برگزاری آئین ها و سنت های بومی و محلی برای استقبال از مسافران نوروزی ، ترمیم و بهسازی حفاری های سطح شهر، فعالیت شبانه روزی مراکز بهداشتی و تامین گوشت و میوه مورد نیاز مردم از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفاه حال مسافران و شهروندان در ایام نوروز تاکید شد.