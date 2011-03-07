35 هزار اصله نهال در شهرستان نظرآباد غرس می شود

سیدابراهیم کسائیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در نظرآباد، اظهار داشت: در هفته منابع طبیعی 35 هزار اصله نهال در بین مردم توزیع وغرس می شود.

وی افزود: کاشت،آبیاری ونگهداری درخت وفضای سبز یک تکلیف ووظیفه است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اهمیت حفظ وتوسعه فضای سبز خاطر نشان کرد:درحفظ وتوسعه منابع طبیعی ونگهداری فضای سبز همه مردم مسئولند.

کسائیان یادآور شد: در این راستا به منظور تاکید و توجه همه اقشار مختلف مردم به این سنت حسنه دربوستان ملت ومحل احداث مسکن مهر چند اصله نهال بصورت نمادین غرس شد.

گفتنی است نمایشگاه گل وگیاه به همت شهرداری نظرآباد وهمکاری جهادکشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان نظرآباد دربوستان ملت جهت بازدید علاقمندان دایر است.