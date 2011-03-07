به گزارش خبرنگار مهر، احمد کاخکی ظهر دوشنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت: فاکتور هشت اکنون مرحله گذر از فاز آزمایشگاهی و تولید در "Scale" پایلوت را با موفقیت پشت سر گذاشته و در حال انجام تستهای لابراتواری است و پس از گذر از مرحله پایلوت و روشهای کنترل کیفی وارد فاز نیمه صنعتی و تهیه نمونه های مورد نیاز و ارسال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد شد.

وی تصریح کرد: به منظور تولید فاکتور هشت انسانی نوترکیب که از جمله داروهای استراتژیک وارداتی است، در نیمه دوم سال 1387تلاش آغاز شد و با توجه به حساسیت و اهمیت تولید، مراحل طراحی احداث کارخانه تولید محصول مذکور توسط مشاوران و متخصصین با تجربه مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی انجام پذیرفت.

کاخکی افزود: همزمان با انتخاب مشاور و شروع فعالیت طراحی پروژه، پیگیری‌های لازم جهت تهیه مکان به منظور اجرای طرح انجام شد که براساس توافقات بعمل آمده با پارک علم و فن‌آوری خراسان رضوی، با توجه به نوع فعالیت تولیدی که مبتنی بر تحقیقات و فن آوری است، یک بلوک کامل از زمینهای پارک علم و فن آوری در اختیار شرکت قرار داده شد.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در تولید و عرضه هر چه زودتر محصول به بازار همزمان با احداث سایت تولید با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت مسئولان محترم، سایت پایلوت مرکز رشد دانشگاه تهران که مشتمل بر حدود 300 مترمربع "کلین روم" است، جهت تکمیل مراحل تحقیقاتی و "Scale up " محصول در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

وی افزود: پس از انجام اصلاحات لازم و تکمیل و تجهیز آن فعالیتهای تولیدی و "Scale up " آغاز و علیرغم محدودیتهایی که جهت تأمین برخی از تجهیزات و تأمین برخی احتیاجات تولید وجود داشت، مرحله گذر از فاز آزمایشگاهی و تولید در"Scale" پایلوت با موفقیت انجام پذیرفته که در حال انجام تستهای لابراتواری است.

