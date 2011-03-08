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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

در استان تهران صورت گرفت؛

صدور 1582 گواهینامه انطباق وارداتی در بهمن ماه

صدور 1582 گواهینامه انطباق وارداتی در بهمن ماه

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران گفت: طی بهمن ماه سال جاری، هزار و 582 گواهینامه انطباق وارداتی در این منطقه صادر شده است.

حسن قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی با استقرار شرکتهای بازرسی در گمرکات استان تهران انجام می گیرد.

رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران ادامه داد: در راستای نظارت بر استاندارد اجباری کالاهای وارداتی، در بهمن ماه سال جاری تعداد گواهینامه های انطباق وارداتی صادر شده از گمرکات شهریار 715 مورد بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین این امر در خصوص گمرک غرب377 مورد، گمرک تجاری مهرآباد191 مورد و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) 299 مورد بوده است. 

گسترش سطح بازرسی و نمونه برداری ازکالاهای وارداتی

این مسئول از گسترش سطح بازرسی و نمونه برداری ازکالاهای وارداتی با استقرار شرکتهای بازرسی در گمرکات خبر داد و تحقق این امر را از راهکارهای ارتقای کیفیت دانست.

قربانپور افزود: در راستای اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و کاهش امور تصدیگری و در اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی در صورت ابلاغ آیین نامه مربوطه در سال جاری، این نظارت صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: این نظارت به تدریج شامل تمامی کالاهای صنعتی می شود که این امر از زمینه های ارتقای کیفیت خواهد بود.

کد مطلب 1269176

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