شورا بودجه 19 سازمان شهرداری تهران را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این مصوبه کل بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران بیش از 7 هزار و 80 میلیارد ریال برآورد شده است و این در حالی است که کل بودجه سازمانها در سال 89 در حدود 104 هزار و 274 میلیارد ریال مصوب شده بود.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهرتهران در جریان بررسی بودجه سازمان املاک شهرداری تهران طی پیشنهادی گفت: اگر قرار است که ملکی از املاک شهرداری به فروش رسیده و یا خریداری شود، باید کارشناسان آن مورد تائید نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهرتهران قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبه درخصوص تائید این کارشناسان در شورای شهر پیشنهاد داد :طی تبصره ای در این مصوبه قید شود که انتخاب کارشناسان برای تعیین قیمت با نظر کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران انجام شود.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران نیز در جریان بررسی بودجه سازمان حمل و نقل شهرداری تهران گفت: شرکت کنترل کیفیت در سازمان حمل و نقل شهرداری ادغام شده است، اما با این وجود، در برنامه ارائه شده از این سازمان هیچ برنامه ای در خصوص فعالیت های شرکت کنترل کیفیت هوا ارائه نشده است.

وی در همین خصوص پیشنهاد داد بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک تا زمان اصلاح برنامه های این سازمان به تصویب نرسد که با موافقت اعضای شورا، بررسی بودجه این سازمان به زمان ارائه برنامه موکول شد.

در جریان بررسی این دستور جلسه بودجه 16 شرکت وابسته به شهرداری تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن بودجه کل این شرکتها درسال 90 در حدود 8 هزار و 465 میلیارد ریال تعیین شد.

بودجه مصوب این شرکت ها برای سال 89 در حدود 6 هزار و 708 میلیارد ریال بوده است. همچنین در این دستور جلسه به جز بودجه شرکت شهربان بودجه دیگر شرکتها به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران در جریان بررسی بودجه شرکت ساماندهی مشاغل وابسته به شهرداری تهران با اعلام اینکه برنامه جامع ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تهیه شده و باید برنامه نهایی آن جهت تصویب به شورا ارائه شود پیشنهاد داد: با توجه به اینکه شرکت ساماندهی مشاغل بدون این برنامه راه به جایی نخواهد برد، بنابراین طی تذکری از شهرداری خواسته شود این برنامه را هر چه سریعتر برای تصویب به شورای هر ارائه کند.

در ادامه این دستور بودجه شرکت شهربان مورد بررسی قرار گرفت که در جریان این بررسی رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با ارائه تذکری درخصوص فعالیت این شرکت اظهار داشت: شرکت شهربان به عنوان پلیس ساختمان ایجاد شده است و با توجه به فعالیت های کنونی آن شاهد فاصله گرفتن این شرکت از ماموریت های مصوب خود است.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای اسلامی شهر تهران نیز نسبت به عملکرد این شرکت و فاصله گرفتن آنها از ماموریت خود تذکر داد.

هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ایجاد شرکت از اقدامات خوب شهرداری تهران بوده است، تصریح کرد: پیش از این درخصوص جداسازی ماموریت شهربان از مامورین سدمعبر تذکری ارائه شده بود که در نتیجه آن شهرداری به زودی حتی ظاهر این دو را از هم جدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با صدورپروانه به صورت مکانیزه امکان تخلف وجود ندارد ،اظهار داشت: با این سیستم امکان کنترل ساده تر شده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران به افتتاح مرکز صدور پروانه اشاره کرد و گفت: با افتتاح این مرکز در حقیقت نیاز به بازدید میدانی در ساخت و سازها وجود ندارد چرا که کار با این روش بسیار شفاف شده است.

وی با بیان اینکه امروز شرکت شهربان آمادگی تحویل گرفتن کار و ماموریت خود را دارد ادامه داد تاکنون این مسوولیت بر عهده نواحی شهرداری بوده است.

معصومی با بیان اینکه به خاطر چند مورد تخلف نباید اصل این شرکت را مورد سوال قرارداد از اعضای شورای شهر خواست تا عملکرد این شرکت را جهت بررسی به شورای شهر تهران ارائه کند و آمادگی دارد که هر 3 ماه یکبار این گزارش را به شورای شهر ارائه کند.

رسول خادم طی پیشنهادی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی بهتر است ردیف بودجه را برای ماموریت شهربان حفظ کرده ولی شرکت شهربان را از موضوع شرکتهای وابسته به شهرداری خارج کنیم.

پس از بررسی ها در خصوص بودجه شرکت شهربان ، با توجه به انحراف این شرکت از ماموریت های مصوب شده آن تا پیشنهاد اصلاحی، بودجه این شرکت تنها برای 2 ماه ابتدای سال 90 به تصویب رسید .

در ادامه این جلسه بودجه جاری راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شد برای سال 1390 مبلغ170 میلیارد ریال را به این موضوع اختصاص دهد.