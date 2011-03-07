به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اکبر سعادت مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیر بنایی راه آهن جمــهوری اسلامی و هیئت همراه ظهر دوشنبه برای دومین بار طی هفته گذشته از خط تولید ذوب‌آهن اصفهان بازدید کرده و با مسئولان این شرکت مذاکره کردند.

در این نشست خسروی‌راد معاون بهره بردای، یزدی‌زاده معاون فروش و صادرات، فیض بخشیان مدیر ارشد تولید و تنی چند از دیگر مدیران ذوب آهن اصفهان حضور داشتند، صورتجـلسه‌ای به امضا دو طرف رسید که بر اساس آن ذوب‌آهن اصـفهان و راه‌آهن جمهوری اسلامی تعهدات متقابلی را در راستای تولید ریل ملی پذیرفتند تا به این آرزوی چند ساله صنعت کشور به زودی رنگ واقعیت زده شود.

این توافقات در راستای توافقنامه قبلی دو شرکت در سال1387 است که موارد مربوط به ذوب‌آهن تاکنون عملیاتی شده است.

مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی پس از امضای این توافقنامه بیان داشت: با توجه به مناقصه‌ای که ذوب‌آهن اصفهان برای تجهیز نورد 650 برگزار کرده و همچنین خرید سیستم‌های جدید و برخی اقدامات اصلاحی که در این توافقنامه به آن اشاره شده، به زودی این اطمینان حاصل می شود که تولید ریل مطابق استاندارد مورد نظر راه آهن در این مجتمع عظیم صنعتی صورت می‌گیرد.

وی با تقدیر از تلاش، همت و پیگیری دست‌اندرکاران ذوب‌آهن اصفهان برای تولید ریل ملی گفت: یک سری اقدامات تکمیلی مورد نیاز است که در این توافقنامه به آن اشاره شده است.

اکبر سعادت ادامه داد: در این شرایط تکلیف همه ما این است که از این ظرفیت مهم در کشور برای تولید ریل به عنوان یک کالای مهم و استراتژیک حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران از جایگاه استراتژیکی در جهان برخوردار است، تاکید کرد: این جایگاه ایجاب می‌‌کند که راه‌های ارتباطی گسترده‌تری در این زمینه داشته باشیم.

مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه در واقع شبکه راه‌های ایران بر توسعه منطقه تاثیرگذار است، اظهار داشت: در این راستا، راه آهن جمهوری اسلامی سالانه هزار کیلومتر توسعه شبکه ریلی را در برنامه دارد.

وی گفت: البته بازسازی این شبکه و جایگزین کردن ریل‌های جدید نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

ذوب‌آهن اصفهان در قبل نیز توانایی تولید ریل داشته است

در ادامه نیز معاون بهره‌برداری شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اینکه اشتیاق فراوان و تلاشهای گسترده برای تولید ریل ملی در این شرکت انجام شده است، افزود: تولید ریل در قبل نیز در ذوب‌آهن صورت گرفته و به صورت عمده در خود کارخانه استفاده شده است و علاوه بر استفاده داخلی در کشور به تازگی نیز یک مشتری خارجی متقاضی خرید آن است.

محمدرضا خسروی‌راد با بیان اینکه این تولید با توافقات کیفی انجام شده قبلی با نمایندگان راه‌آهن جمهوری اسلامی در برنامه تولید قرار گرفت، ادامه داد: بازسازی، نوسازی و استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات موجود جهان، کیفیت محصولات ذوب‌آهن اصفهان را به جایگاه ویژه‌ای رسانده است.

وی تصریح کرد: در دو سال اخیر نیز بسیاری از ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهبود وکیفیت تولید ریل پیگیری و در حال تامین است.

ذوب‌آهن تلاش بسیاری برای ساخت ریل ملی UIC60 دارد

معــاون بهره‌برداری ذوب‌آهن با بیان اینکه عزم این شرکت برای تولید ریل UIC60 جدی است چراکه این کالای استراتژیک نه تنها در کشور مورد نیاز است بلکه قابلیت بالایی برای صادرات دارد، تاکید کرد: چنانکه ریل U33 که در قبل توسط ذوب‌آهن اصفهان تولید شده نیز دارای درخواســت‌هایی از خارج کشور است.

وی با اشاره به توافقنامه با راه آهن جمهوری اسلامی اضافه کرد: این توافقنامه براساس تفاهمنامه‌ای است که قبلاً بین این دوسازمان صورت گرفته بود و در این راستا ذوب آهن اصفهان اقدامات مهمی صورت داد که برای رسیدن به اهداف مورد نظر می‌توان به صادرات نیز نظر داشت.