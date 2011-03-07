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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

ایجاد روبات کشاورزی که به تنهایی دانه می کارد

ایجاد روبات کشاورزی که به تنهایی دانه می کارد

یک شرکت روباتیک روباتی را عرضه کرده است که ظاهری شبیه به عنکبوت دارد و می تواند به تنهایی کشاورزی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمینهای کشاورزی آینده می توانند توسط روباتهای کوچک کاملا خودکاری زیر کشت محصولات گیاهی بروند.

گروه Vanmunch عضو گردهمایی "تراسن روباتیکس" اولین نمونه از این روباتهای آینده را ساخته است. این روبات که "پروسپرو" (Prospero) نام دارد با داشتن 6 پا در نگاه اول به نظر می رسد که یک عنکبوت باشد.

درحالی که "پروسپرو" یک روبات کشاورز است که بدون برخورد به موانع و بدون نیاز به چرخیدن برای تغییر جهت قادر است در زمینهای کشاورزی به طور کاملا خودکار حرکت کند.

مسئولیت این روبات کاشتن دانه های بذر درون خاک است. این روبات می تواند خود را به محل مناسب برساند، حفره های کوچکی در خاک ایجاد کند بذر را داخل آن قرار دهد، روی آن را با خاک بپوشاند و آن را با یک اسپری برای خبر دادن به سایر روباتها (و یا حتی به خود) علامت گذاری کند. بدین ترتیب روباتهای دیگر می فهمند که آن محل قبلا بذرکاری شده است.

براساس گزارش "اوبر گیزمو"، همچنین امکان ریختن کودهای مایع و یا سموم آفت کش داخل این اسپری وجود دارد.

"پروسپرو" می تواند با سایر اعضای از نوع خود ارتباط برقرار کند و به آنها اطلاع دهد که چه قسمتهایی از زمین نیاز به کاشت بذرهای جدید دارند.

مخترع این روبات پیش بینی کرده است که اگر چندین روبات "پروسپرو" با یکدیگر همکاری کنند می توانند بهره وری زمین را افزایش داده و موجب کاهش قیمت غذا شوند.

کد مطلب 1269182

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