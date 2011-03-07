اقدامات تروریستی خللی در وحدت و امنیت کردستان ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان به مناسبت شهادت چهار محیط بان اداره کل محیط زیست، آمده است: "خبر به شهادت رسیدن چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان به دست ایادی استکبار جهانی خبری بود که باعث تاثر شدید گردید. شهادت، اسارت، جانبازی و ایثار در قاموس و فطرت این مردم است و این مردم فداکار و ایثارگر رهرو همان مکتب سرخی هستند که در دفاع از حقانیت اسلام وانسانیت از هر گونه دفاع و مقابله با عناصر خود فروخته از بذل جان و خونشان دریغ نمی کنند و دشمنان این نظام اسلامی که اتحاد و برادری مردم کردستان و پیوند آنان با این نظام را برنمی‌ تابند هر از چند گاهی با ترورهای کور سعی در ناامن جلوه دادن کردستان هستند اما غافل از اینکه این توطئه‌ های نافرجام چیزی جز رسوایی برای آنان و وحدت و یکپارچگی روز افزون برای مردم منطقه ندارد".

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: "آیا ریختن خون هزاران شهید کرد در مناطق داخلی کردستان،اثبات ادعای واهی عمال رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در تحقق آزادی و دموکراسی در منطقه است؟ که به جرأت می ‌توان گفت، تنها هدف این دست نشانده‌ های دشمنان اسلام و ایران ایجاد اختلاف و تفرقه و بر هم زدن وحدت و اخوتی است که سالها در بین مردم شیعه و سنی کردستان وجود دارد و تاکنون این اقدامات کورکورانه آنان نتوانسته است کوچکترین خللی در این اتحاد ناگسستنی ایجاد کند و این توطئه‌ ها تنها این مولفه امنیت پایدار در کردستان را تقویت می‌کند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان شهادت مظلومانه چهار نفر از محیط بانان خدوم و زحمتکش اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان را به محضر مقام معظم رهبری، مردم شهید پرور و متدین استان به ویژه خانواده داغدار آن عزیزان تبریک و تسلیت عرض نموده، ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی اعلام می دارد دشمن از هر توطئه ای برای ایجاد اختلاف در این استان و ناامن جلوه دادن منطقه استفاده می کند .

در پایان این بیانیه تاکید شده است: "پرچم استقامت و پایداری که پیوسته در دست این سربازان فداکار میهن اسلامی در اهتزاز است همچنان در دست سربازان دیگری از خیل ایثارگران برافراشته خواهد ماند و بی شک هرقطره خون شهید تثبیت کننده ی راه و اهداف مقدس شهیدان است و ره آورد بیش از پیش امنیت پایدار در منطقه بوده و خواهد بود.