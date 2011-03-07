تغییر کاربری اراضی کشاورزی 3 برابر قیمت زمین جریمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان عصر دوشنبه در نشست کارگروه کشاورزی و حفاظت از محیط زیست شمال غرب کشور با عنوان "بررسی حقوق حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سالم" گفت: طبق قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی باغی، هرگونه تغییر کاربری جز در موارد ضروری که در کمیسیون تبصره ماده یک تائید شود، ممنوع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: طی چهار سال گذشته برای اجرای طرح طوبی هزار و 279 هکتار باغ، سه هزار و 38 هکتار زمین زراعی و هفت هزار هکتار در امور کشاورزی و همچنین در امور غیرکشاورزی و قالب شهرکها دو هزار و 697 هکتار زمین واگذار شده است.

مسعود محمدیان با بیان اینکه در بحث اراضی زراعی و باغی دو سوم اراضی کشاورزی استان به صورت دیمی و یک سوم به صورت آبی است، اظهار داشت: پسروی آب دریاچه ارومیه مشکل کاهش تولیدات کشاورزی را تشدید کرده و 600هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به صورت غیر مستقیم و 204 هزار هکتار به صورت مستقیم در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه آسیب می‌بیند.

وی اضافه کرد: پنج شهرستان آذربایجان شرقی و 600 هزار هکتار از اراضی منطقه تحت تاثیر پسروی آب دریاچه ارومیه قرار دارند و از این مسئله آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی بسته به وجود آب کافی است، اظهار داشت: امسال 62 درصد کاهش بارندگی را در استان داشته‌ایم که آسیب‌هایی را متوجه کشت پاییزه کرده است.

محمدیان با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی حوزه وسیعی را طلب می‌کند، اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی تنها در زیر مجموعه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ممکن نیست.

وی ضمن اشاره به وجود دو میلیون و 400 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 188 هزار هکتار جنگل در استان تاکید کرد: سهم آذربایجان شرقی در جنگل‌های کشور در جایگاه 20 است اما جنگل‌های ارسباران در سطح کشور بی‌نظیر هستند.