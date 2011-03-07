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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

10درصد قند خراسان رضوی در چناران تولید شد

10درصد قند خراسان رضوی در چناران تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل کارخانه قند چناران گفت: این مجموعه طی سال جاری بیش از 10.54 درصد از قند تولیدی خراسان رضوی را تامین کرده است.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، عبدالعلی نخعی عطایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعه در سال جاری 11 هزار و  689 تن شکر تولید کرده و تولید محصولات قند چناران نسبت به کل استان افزایش چشم‌گیری داشته است.

وی‌‍ با بیان اینکه محصولات قند چناران به طور مستقیم به کشورهای اطراف صادر نمی‌شود، افزود: با خریداری کالاهای تولیدی توسط اشخاص ثالث این محصولات به کشور تاجیکستان صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: قند چناران دارای گواهینامه استاندارد محصول شکر و قند کله از اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی خراسان رضوی است.

عطایی در ادامه به کسب لوح افتخار برترین کیفیت قند از جشنواره تولیدکنندگان قند و شکر در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این شرکت نیز توانسته گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2008 را از انگلستان کسب کند.

مدیرعامل قند چناران گفت: این شرکت در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در چناران حضور یافته و همچنین در نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی در تمام سال شرکت داشته است.
 

کد مطلب 1269186

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