10درصد قند خراسان رضوی در چناران تولید شد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، عبدالعلی نخعی عطایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعه در سال جاری 11 هزار و 689 تن شکر تولید کرده و تولید محصولات قند چناران نسبت به کل استان افزایش چشم‌گیری داشته است.

وی‌‍ با بیان اینکه محصولات قند چناران به طور مستقیم به کشورهای اطراف صادر نمی‌شود، افزود: با خریداری کالاهای تولیدی توسط اشخاص ثالث این محصولات به کشور تاجیکستان صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: قند چناران دارای گواهینامه استاندارد محصول شکر و قند کله از اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی خراسان رضوی است.

عطایی در ادامه به کسب لوح افتخار برترین کیفیت قند از جشنواره تولیدکنندگان قند و شکر در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این شرکت نیز توانسته گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2008 را از انگلستان کسب کند.

مدیرعامل قند چناران گفت: این شرکت در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در چناران حضور یافته و همچنین در نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی در تمام سال شرکت داشته است.

