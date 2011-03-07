حجم معاملات بورس تهران 34 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 16 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با کاهش 1777 میلیارد ریال به یک میلیون و 42 هزار و 99 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 16 اسفندماه جاری شاخص کل با 37 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 21 هزار و 891 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 3/0 واحدی به عدد 1318 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 582 واحد رسید که نسبت به روز یک‌شنبه 15 اسفندماه امسال 11 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 315 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 56 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 157 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 789 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 38 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 15 اسفندماه در عدد 16 هزار و 815 واحد متوقف شد.