اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم شهید واثق گنبد در مسابقات لیگ دارت کشور به مقام دوم دست یافت.

در مسابقات لیگ دارت بانوان کشور که در دو مرحله رفت وبرگشت برگزار گردید تیم شایسته گلستان با ترکیب کاملاً بومی خود سایر تیم ها را به تحسین وا داشته و موفق شد مقام دوم یمسابقات را به خود اختصاص دهد.

مسابقات شطرنج زیر 20 سال دختران استان برگزار شد

به گزارش هیئت شطرنج استان مسابقات رده سنی زیر 20 سال دختران استان در روز جمعه سیزدهم اسفند ماه باشرکت 6 نفر، به روش دوره ای در گرگان برگزار شد.



این مسابقات بمنظور انتخاب نفر سهمیه استان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی دختران زیر 20 سال کشور است.



در پایان مسابقات، شادی مهمنی با کسب 5 امتیاز مقام اول، نگار خرمی با 3.5 امتیاز دوم و نازنین خرمی با کسب 3 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.



نتایج مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای استان



شهید علی آبادی علی آباد 4 - 4 شهدای جلین در علی آباد، شاهین بندرگز 1 - 6 پاسارگاد گرگان در بندرگز، شهید کدائی گرگان 1 - 6 تبلیغات ممشلی مینودشت درگرگان و مقاومت قره قاشلی بندرترکمن 2 - 3 جانبازشهیدحاج محمد بای رامیان در بندرترکمن.