وحدت زیر چتر جامعتین راهبرد اصلی اصولگرایان در انتخابات است

محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد کمیته 3 نفره اصولگرایان و اقدامات انجام شده توسط آنها گفت: کمیته 3 نفره که توسط آقای رئیس جمهور معرفی شد مورد تایید جامعتین هم قرار گرفته است و ما هم اعلام کردیم که در ساختارهای تشکیلاتی انتخابات اگر این سه نفر به جمع بندی و نتایجی برسند ما هم سعی می کنیم خودمان را با آنها هماهنگ کنیم و کماکان منتظر فعالیت این کمیته هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طبیعی است که خودمان برای افزایش ظرفیت اصولگرایی تلاش های انتخاباتی خود را آغاز می کنیم اما وحدت زیر چتر جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مهمترین راهبردهای اصولگرایان است.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: ساختارهای تشکیلاتی که این کمیته 3 نفره مشخص می کند و کارهای اجرایی که خودمان انجام می دهیم و وحدت زیر چتر جامعتین سیاست های راهبردی ما در عرصه انتخابات است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش کمیته 3 نفره به هفت نفر که در برخی محافل سیاسی مطرح می شود گفت: افزایش تعداد اعضای این کمیته از سه به هفت یا ده نفر به خود اعضای این کمیته ارتباط دارد و در صورت تصمیم به افزایش نیز باید مجموعه ای را دعوت کنند که مورد قبول همه اصولگرایان باشد.