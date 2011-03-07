326 هزار کیلوگرم گوشت مهمانسرای حضرت رضا(ع) در مزرعه نمونه تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید قصاب محمدآبادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 18 هزار و 473 راس گوسفند به مهمانسرای حضرت رضا(ع) تحویل داده شده که معادل272 هزار و 677 کیلوگرم گوشت و 363 راس جوانه به وزن 53 هزار و813 کیلوگرم میباشد.
وی تصریح کرد: چهار هزار و 312 راس گوسفند به مقدار 76 هزار و 997 کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون قلوهگاه و سه راس جوانه به وزن 653 کیلوگرم در ایام محرم و صفر تحویل مهمانسرای حضرت رضا(ع) داده شده است.
وی در ارتباط با عمده محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مزرعه نمونه آستان قدس رضوی بزرگترین تولیدکننده گوجه فرنگی با استفاده از سیستمهای آبیاری قطرهای در کشور و بزرگترین تولیدکننده غلات اعم از گندم، جو، ترتیکاله، ذرت، لورگوم علوفهای، یونجه و کلزا و تولیدکننده عمده بذر اصلاح شده در ارقام مختلف گندم در خراسان رضوی است.
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مزرعه نمونه با اشاره به عملکرد قابل توجه این موسسه تصریح کرد: به منظور استفاده از آب بالغ بر هزار و 500 هکتار سیستم آبیاری قطرهای در کشتهای گوجهفرنگی و ذرت اجرا و این موسسه موفق شده با بهرهگیری از مدیران و کارشناسان مجرب و استفاده از ماشینآلات و سیستمهای نوین آبیاری و کشاورزی به عملکرد قابل توجهی دست یابد.
مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی متذکر شد: به منظور استفاده از امکانات و پرسنل، موسسه اقدام به پرورش و تولید قارچ در مکانها و انبارهایی که خالی بوده کرده است و این موسسه در نظر دارد که پروسههای تولید اسپانت و کمپوست قارچ هم نهایی شود.
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