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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

326 هزار کیلوگرم گوشت مهمانسرای حضرت رضا(ع) در مزرعه نمونه تولید شد

326 هزار کیلوگرم گوشت مهمانسرای حضرت رضا(ع) در مزرعه نمونه تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 326 هزار و 490 کیلوگرم گوشت مهمانسرای حضرت رضا(ع) از سوی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید قصاب محمدآبادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 18 هزار و 473 راس گوسفند به مهمان‌سرای حضرت رضا(ع) تحویل داده شده که معادل272 هزار و 677 کیلوگرم گوشت و 363 راس جوانه به وزن 53 هزار و813 کیلوگرم می‌باشد.

وی تصریح کرد: چهار هزار و 312 راس گوسفند به مقدار 76 هزار و 997 کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون قلوه‌گاه و سه راس جوانه به وزن 653 کیلوگرم در ایام محرم و صفر تحویل مهمانسرای حضرت رضا(ع) داده شده است.

وی در ارتباط با عمده محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مزرعه نمونه آستان قدس رضوی بزرگترین تولیدکننده گوجه فرنگی با استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در کشور و بزرگترین تولیدکننده غلات اعم از گندم، جو، ترتیکاله، ذرت، لورگوم علوفه‌ای، یونجه و کلزا و تولیدکننده عمده بذر اصلاح شده در ارقام مختلف گندم در خراسان رضوی است.

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مزرعه نمونه با اشاره به عملکرد قابل توجه این موسسه تصریح کرد: به منظور استفاده از آب بالغ بر هزار و 500 هکتار سیستم آبیاری قطره‌ای در کشت‌های گوجه‌فرنگی و ذرت اجرا و این موسسه موفق شده با بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و استفاده از ماشین‌آلات و سیستم‌های نوین آبیاری و کشاورزی به عملکرد قابل توجهی دست یابد.

مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی متذکر شد: به منظور استفاده از امکانات و پرسنل، موسسه اقدام به پرورش و تولید قارچ در مکان‌ها و انبارهایی که خالی بوده کرده است و این موسسه در نظر دارد که پروسه‌های تولید اسپانت و کمپوست قارچ هم نهایی شود.
 

کد مطلب 1269190

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