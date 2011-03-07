برگزاری یادواره شهدا در کرج و تجلیلی که در شان مقام آنها نبود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهدا مظهر شکفتن شکوفه هایی از جنس ایمانند. آنان شایسته قرارگیری در شأنی شامخ برفراز پر برگ و بارترین شاخه های وجودند.

از این رو تکریم و شناخت آنان فرصتی برای درک ریشه های انسانیت است که این فرصت برای آنانی که در این مسیر گام بر می دارند بسیار غنیمت است. لیکن توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که مبادا به جای تکریم شهدا کاری کنیم که به شأن و جایگاه آنان لطمه وارد شده و تاثیر عکس در جامعه باقی بگذارد، که مرز این دره و این کوه باریکه ای بیش نیست.

در طول سال برنامه ها و مراسم گوناگونی برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران برگزار می شود. همه ساله گروه هایی دور هم جمع شده و برای زنده نگه داشتن خاطره آنان اقدام می کنند، اما اینکه برنامه ریزی برای چنین اقدامی تا چه اندازه به اثرگذاری آن در سطح جامعه و میان جوانان منجر می شود قدری جای تامل است.

در مراسمی با عنوان یادواره 55 شهید منطقه بهار که متولی برگزاری آن هیئت رهروان شهدا معرفی شده است عکسی بزرگ از شهیدان این منطقه که غالبا از شهدای جوان استان به شمار می روند در ابتدای بلوار برغان نصب شده است.

در پی این عکس بزرگ عکس هایی با سایز کوچکتر از شهدای این منطقه به صورت جداگانه به نمایش درآمده که در پوششی نازل و بدون قاب روی برگهای خشک درختان آویزان شده و با هر وزش باد به این سو و آن سو تاب می خورد و گاه حتی چهره این عزیزان پنهان می شود.

اگرچه این اقدام از سوی نهادی مردمی صورت گرفته که اغلب آنان را خانوادهای شهدا تشکیل می دهند و جنبه ای لطیف و هدفی عالی دارد اما ای کاش این اقدام با هدایت صاحب نظران و متخصصینی در این حوزه شکل می گرفت تا از این شهدای گرانقدر با روشی در خور و شایسته تجلیل به عمل آید.

می شد با ساخت درختهایی نمادین و پرشاخ و برگ نمادی از رویش و تجلی دائمی حیات را در این حکم الهی به نمایش گذاشت، حکمی که به گفته خداوند شهدا همیشه زنده اند و جهاد در راه او بزرگترین افتخار و نعمت است.

اداره اوقاف استان گویا در تامین بخشی از مخارج این برنامه همکاری کرده که بهتر می بود با راهنمایی و ارائه ایده به این هیئت آنان را در راستای به ثمر رساندن شایسته اهدافشان مدد می داد.

در پایان به نظر می رسد نظارتی بسیار جدی تر به این حوزه باید صورت گیرد تا با اقداماتی اگرچه درخور احترام اما غیر کارشناسانه مواجه نشده و به جای تجلیل این رادمردان عرصه عشق، آنان را تحقیر ننماییم.