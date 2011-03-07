دانشجوی دانشگاه زنجان سخنران برگزیده همایش فناوری نانو شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمودی با ارائه مقاله‌‌ "ترکیب انبرک نوری و میکروسکوپی کنتراست فازی" در این همایش که روزهای 12 و 13 اسفند ماه جاری، در محل سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، به عنوان سخنران برگزیده همایش فناوری نانو معرفی شد.

در این همایش، 10 پوستر به عنوان پوستر برتر و پنج سخنران به عنوان سخنران برتر معرفی شدند.

همچنین سخنرانان این همایش در پنج پنل تخصصی نانوشیمی، نانومواد، نانوفیزیک و نانو مکانیک و نانومحاسبات، نانوپزشکی و نانوبیوتکنولوژی، نانوالکترونیک و نانو محیط زیست، به ارائه پژوهش‌ها و دستاوردهای جدید در حوزه محورهای همایش پرداختند.

از بیش از 500 مقاله پذیرفته شده در دبیرخانه همایش فناوری نانو، 22 مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر در روزهای همایش ارائه شدند.