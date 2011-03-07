80 درصد وقت نمایندگان برای کاریابی/ وظایف نمایندگی به حاشیه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید قدرت الله حسینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، مهمترین وظایف نمایندگان مجلس است در حالیکه این وظایف اکنون کاملا در حاشیه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: هم اکنون 80 درصد وقت نمایندگان مجلس صرف حل مشکلات مردم از قبیل اشتغال و رفع معضلات بیکاری و بحثهای عمرانی می شود.

حسینی همچنین اظهار داشت: وظایفی را که اکنون نمایندگان مجلس انجام می دهند بیشتر وظیفه مسئولان اجرایی است و اگر انتخابات استانی شود شاید بخشی از این مشکلات مرتفع گردد.

وی تصریح کرد: با استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس بهتر می توانند به وظیفه اصلی و ذاتی خود عمل کنند.

َََنماینده شهرستانهای گچساران و باشت همچنین از وجود دستهایی پنهان در مجلس هشتم برای تصویب نشدن بودجه قبل از پایان سال جاری خبر داد.

حسینی بدون آوردن نام این افراد، گفت: ما در تلاشیم این بودجه تا قبل از پایان امسال به تصویب برسد اما متاسفانه دستهای پنهانی در مجلس وجود دارد که با بیان اینکه فرصتی برای بررسی بودجه نیست، نمی خواهند تصویب بودجه قبل از پایان سال به اتمام برسد.

