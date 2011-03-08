جبران عقب ماندگی های کرج بدون توجه دولت امکان پذیر نیست

سید علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته بی توجهی دولت و عدم تدبیر مناسب مسئولان شهرستان باعث شد کرج به جایگاه واقعی خود نرسد.

وی افزود: اعتبارات شهرداری کرج به هیچ وجه پاسخگوی نیاز شهر نیست بنابراین لازم است دولت برای این کلانشهر طرح جبرانی در نظر بگیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه با تشکیل استان البرز امکانی بسیار مناسب برای بهبود وضعیت کرج فراهم شد، خاطرنشان کرد: تنها در صورت توجه ویژه دولت به این شهراست که می توان بخشی از عقب ماندگی های سالهای گذشته را جبران کرد.

فردای روشن مرکز استان نیازمند توجه امروز است

آقازاده با تاکید براینکه فردای روشن مرکز استان البرز در گرو توجه امروز مسئولان است، یادآور شد: اگر برای امروز کرج تدابیر اساسی اتخاذ نشود جبران عقب ماندگی ها در حوزه های مختلف شهری غیرقابل جبران خواهد بود.

وی گفت: عمده تفاوت میان کلانشهر کرج با سایر کلانشهرهای کشور در این است که سایر کلانشهرها از دیرباز به عنوان مرکز استان از اعتبارات بسیار مناسبی برخوردار بودند اما کرج به واسطه نزدیکی به تهران و مرکز استان نبودن، موجب شده لطمات فراوانی در طول سالهای گذشته بر پیکره این شهر وارد شود.

بهره مندی کرج از اعتبارات دولتی تنها دو درصد است

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود سهم دودرصدی اعتبارات دولتی کرج راعمده مشکل این کلانشهر ذکر کرد و گفت: این در حالی است که برخی از استانهای کشور تا 50 درصد از اعتبارات دولتی بهره مند بوده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه سیستم مالی شهرداری مبتنی بر درآمد و هزینه است نتوانسته است بسترهای لازم را در زمینه های مختلف زیرساختی فراهم کند.

آقازاده با بیان آماری به مقایسه دو کلانشهر کرج و تهران پرداخت و تصریح کرد: جمعیت کلانشهر کرج دو برابر جمعیت تهران است اما اعتبارات آن در مقایسه با تهران تنها شش درصد است که نشان دهنده میزان بالای سرانه های خدماتی آنها با کرج است.

وی گفت: به بیان دیگر سرانه جمعیت کرج نسبت به اعتباراتی که دارد اگر 200 هزار تومان باشد این میزان در تهران یک میلیون و 400 هزار تومان است بنابراین برخی اظهارنظر مسئولان در رابطه با مقایسه این دو کلانشهر با یکدیگر مقایسه ای غیر علمی و غیر کارشناسی است .

رفع فقر مطلق کرج نیازمند نگاه ویژه دولت است

شهردار کرج با تاکید براینکه رفع فقر مطلق از شهروندان کرجی نیازمند نگاه ویژه دولت است، خاطر نشان کرد: رفع بسیاری از محرومیت های این کلانشهر نیازمند ورود قوی دولت به مباحث اساسی و زیرساختی کرج است.

وی افزود: امیدواریم با توجه و نگاه عدالت محور دولت شاهد رفع مسائل و مشکلات مردم و تامین زیرساختهای مورد نیاز مرکز استان البرز باشیم.