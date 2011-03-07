پیگری راه اندازی 40 رشته حدید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد هادی ایمانیه در دهمین جشن دانش و پویش به منظور قدردانی از دانشجویان ممتاز دانشگاه در سال 88 و 89 در این خصوص توضیح داد: این رشته ها در مقاطع متنوع هستند که موجب ایجاد امیدواری در دانشجویان رشته های مختلف برای ادامه تحصیل می گردد.

وی افزود: در حال حاضر ایران در بسیاری از موارد در بین کشورهای منطقه رتبه علمی برتر را دارد به گونه ای که به الگویی برای این کشورها تبدیل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انقلاب کشورهای عربی ازجمله مصر و لیبی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مردم این کشورها انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده اند.

ایمانیه با اشاره به اهمیت توجه به اخلاق و فرهنگ در کنار تحصیل علم نیز بیان کرد: این مسئله در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خوبی مورد توجه قرار گرفته و ما تنها دانشگاه در وزارت بهداشت هستیم که معاونت فرهنگی در آن به طور مستقل از معاون دانشجویی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان باید به صورت سیستماتیک و تیمی در راستای رفع مشکلات گام بردارند، افزود: تشکیل اتاقها فکر، آسیب شناسی و در نهایت رفع مشکلات می تواند در از میان برداشتن مشکلات دانشجویان موثر باشد که بهترین افرادی که می توانند در این زمینه اقدام کنند دانشجویان و به ویژه دانشجویان ممتاز از رشته ها و مقاطع مختلف هستند.

همچنین رئیس مرکز سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بیان کرد: تلاش دانشجویان علوم پزشکی موجب شده که در حال حاضر ارائه تقریبا تمامی خدمات پزشکی در داخل کشور امکان پذیر شود.

کامران باقری لنکرانی افزود: با این وجود هنوز تولید علم در کشور به معنی واقعی بومی نشده است.

وی عنوان کرد: تعداد دانشجویان و محققان علوم پزشکی در کشور طی 30 سال گذشته حدود 26 برابر افزایش یافته این در حالیست که در زمینه نوآوریهایی که برای نخستین بار در دنیا انجام شده ما فعالیت زیادی نداشته ایم.

رئیس مرکز سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه در حال حاضر علوم موجود به نوعی تکرار مکررات هستند، افزود: تمامی جوانان به ویژه دانشجویان برتر باید این چرخه را به سمت مبنایی تر شدن علوم تغییر دهند.

لنکرانی با بیان اینکه ما باید در کشور به سمت نوآوریهای علمی پیش برویم، تصریح کرد: دکتر کاظمی آشتیانی که در زمینه سلولهای بنیادی فعالیت می کرد باید به عنوان الگوی موفقی در عصر حاضر مورد توجه جوانان قرار گیرد زیرا وی توانست دانشی را در کشورمان بومی کند که در ابتدا درو از دسترس به نظر می رسید.