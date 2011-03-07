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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

پایان همکاری شیرین فراز کرمانشاه با برگی زر سرمربی این تیم

پایان همکاری شیرین فراز کرمانشاه با برگی زر سرمربی این تیم

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: باشگاه شیرین فراز کرمانشاه اعلام کرد همکاری این باشگاه با هادی برگی زر سرمربی چند هفته اخیر تیم شیرین فراز خاتمه یافته است و استعفای وی پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، به دنبال نشست خصوصی مدیر عامل شیرین فراز و سرمربی این تیم پس از دیدار هفته نوزدهم با نساجی مازندران، باشگاه شیرین فراز رسماً پایان همکاری خود را با برگی زر اعلام کرد.

موضوعات مورد بحث در این نشست که خروجی آن پایان همکاری شیرین فراز و برگی زر و استعفای این مربی بود، برای هیچکس هنوز مشخص نیست.

به دنبال پایان همکاری برگی زر ،تلاشها برای انتخاب نفر جایگزین برای هدایت این تیم آغاز شده است.

تمرینات شیرین فراز هم اکنون زیر نظر فرشید استحقاری در کرمانشاه در حال پیگیری است.

این تیم قرار است روز سه شنبه از طریق تهران، عازم بوشهر شود تا در مقابل ایرانجوان از هفته بیستم رقابتهای لیگ آزادگان قرار گیرد.

شیرین فراز کرمانشاه هم اکنون با کسب 22 امتیاز در گروه ب رقابتهای لیگ دسته یک کشور ( جام آزادگان ) در رده هفتم قرار دارد.

کد مطلب 1269199

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