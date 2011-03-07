قیمت سکه تمام طرح قدیم 430هزار تومان/ هر اونس طلا 1438 دلار

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز دوشنبه در بازار 430 هزار تومان اعلام کرد و گفت: به نظر می رسد قیمتهای انواع سکه در روزهای آینده و تا روز جمعه، ثابت بماند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام اینکه طی روز جاری قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 384 هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: همچنین هر نیم سکه نیز 192 هزار تومان فروخته شد.

کشتی آرای قیمت انواع ربع سکه بهارآزادی را در روز جاری 105 هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر گروم طلای 18 عیار، امروز به قیمت 38 هزار و 900 تومان فروخته می شود.

وی خاطر نشان کرد: هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 1438 دلار است.