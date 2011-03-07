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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

گزارش روز بازار سکه و طلا/

قیمت سکه تمام طرح قدیم 430هزار تومان/ هر اونس طلا 1438 دلار

قیمت سکه تمام طرح قدیم 430هزار تومان/ هر اونس طلا 1438 دلار

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز دوشنبه در بازار 430 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر اونس طلای جهانی به 1438 دلار رسید.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز دوشنبه در بازار 430 هزار تومان اعلام کرد و گفت: به نظر می رسد قیمتهای انواع سکه در روزهای آینده و تا روز جمعه، ثابت بماند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام اینکه طی روز جاری قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 384 هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: همچنین هر نیم سکه نیز 192 هزار تومان فروخته شد.

کشتی آرای قیمت انواع ربع سکه بهارآزادی را در روز جاری 105 هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر گروم طلای 18 عیار، امروز به قیمت 38 هزار و 900 تومان فروخته می شود.

وی خاطر نشان کرد: هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 1438 دلار است.

کد مطلب 1269201

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