جشنواره بین المللی شعر عربی نورالثقلین در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نخستین نشست خبری جشنواره بین المللی شعر عربی قرآن و عترت نورالثقلین، پیش از ظهر امروز با حضور آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دیگر مسؤولان استانی در موسسه آموزش عالی امیرالمؤمنین اهواز برگزار شد.

آیت الله موسوی جزایری، به بیان سخنانی در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی شعر عربی نورالثقلین، پرداخت و اظهار داشت: برگزاری این کنگره گام بلندی در راستای ترویج فرهنگ علوی است چراکه اجرای این کنگره افق روشنی را در اختیار مسئولین قرار داد، به طوری که آنها ترغیب به برگزاری چندین برنامه با موضوع های مشابه می کند.



نماینده ولی فقیه در خوزستان، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر این که «اِنی تارِکُم فی کُم اَلثَقَلَین کِتابَ الله وَ عِترَتی ما اِن تَمَسَکتُم بِهِما لَن تَضِلوا اَبَدا»، بیان داشت: پیامبر اکرم دو چیز گرانبها را در میان امت اسلامی به جا گذاشت که یکی از آنها کتاب خدا و دیگری اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود که ما در نظر داریم برای تجدید بیعت با این دو یادگار پیامبر(ص) این کنگره بین المللی را در اهواز برگزار کنیم.



در این نشست همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف، فعالیتهای مطلوبی برای ارتقای سطح فرهنگی استان خوزستان صورت گرفته، گفت: با عنایت به سفر سوم ریاست جمهوری به خوزستان و تخصیص بودجه ای مناسب برای پیشبرد اهداف فرهنگی این استان، اقدامات مناسبی صورت گرفت که برگزاری این کنگره نیز یکی از الطاف سفر سوم رئیس جمهور به خوزستان بود.



حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با بیان اینکه خوزستان توانمندیهای شگرفی در زمینه ترویج فرهنگ علوی در جهان ایفا می کند، عنوان کرد: تنها استانی که سرود و موزیکهای قرآنی را به جهان صادر کرد و آغاز کننده سبک جدیدی از نواهای مذهبی بود، خوزستان است و ما امروز به روشنی شاهد پخش این نواها در کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان هستیم.



نخستین کنگره بین المللی شعر عربی نورالثقلین، یک شنبه بیست و دوم اسفند ماه جاری با حضور مسئولان و شاعران برجسته بین المللی، در دانشگاه صنعت نفت کوت عبدالله اهواز برگزار می شود.