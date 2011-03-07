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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

نخستین تجربه فیلمسازان همدانی در جشنواره پویانمایی به نمایش درآمد

نخستین تجربه فیلمسازان همدانی در جشنواره پویانمایی به نمایش درآمد

همدان - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های پویانمایی در همدان، انیمیشن "یک روز طولانی" به کارگردانی محسن شیری برای علاقمندان به هنر انیمیشن به نمایش در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، انیمیشن "یک روز طولانی" از تولیدات صداو سیمای مرکز همدان است که داستان آن توسط معصومه خدابنده لو نوشته شده است .

این فیلم 13دقیقه ای، حکایت چوپانی است که یک روز گله خود را برای چرا به بیابان می برد اما چون این چوپان در تخیل های خود غوطه ور است، گله هم گم می شود و سرانجامی که می تواند عبرت اموز باشد .

علی خطیبی کار صدا برداری "یک روز طولانی" را انجام داده و و شهرام خوش صفت نیز موسیقی آنرا ساخته است .

این پویا نمایی در بخش مسابقه جشنواره همدان شرکت دارد.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های پویانمایی تا 19 اسفند در همدان و سه استان دیگر برگزار می شود.

کد مطلب 1269204

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