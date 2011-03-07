جایزه ملی بهره وری نصیب مدیریت تولید برق نکاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش ملی تعالی سازی، گواهی تقدیر نامه سه ستاره برای تعالی در بخش ساخت و تولید از سوی دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی به مدیر عامل شرکت توزیع برق نکا اهدا شد.

از مقوله تعالی سازمانی و بکار گیری معیار های آن در برنامه های میریت این شرکت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و استقرارو بکار گیری سیستم های نوین مدیریتی در شرکت موجب آشنایی مجموعه مدیران و کارکنان با شیوه های جدید مدیریتی شده و جملگی در جهت بهبود وضعیت موجود تلاش می کنند.

پس از آشنایی با مدل تعالی سازمان EFQM استفاده از این مدل در سرلوحه عملکرد شرکتقرار گرفت و به منظور شناسایی وضعیت موجود و جایگاه خود در بین صنایع مشابه و غیر مشابه اقدام به حضور در جهت ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی کرد که ماحصل تلاش مجموعه مدیریت و کارکنان کسب گواهی تعهد به تعالی در سال 86 و تقدیر نامه دو ستاره برای تعالی در سال 87 و تقدیر نامه سه ستاره برای تعالی در سال 89 است.

کسب گواهینامه تقدیر نامه سه ستاره برای تعالی توسط این شرکت بعنوان تنها دارنده گواهی رکورد در بین شرکت های تولید برق آن را از سایر شرکت ها متمایز می کند.

هشتمین همایش ملی تعالی سازی هفتم اسفند ماه جاری در محل سالن همایش های صدا و سیما و حضور کلیه سازمان های برتر کشور در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در پنج حوزه ساخت و تولید، سلامت و آموزش و عمومی برگزار شد.

