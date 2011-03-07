به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا میر‌تاج الدینی در نشست اعضای اتاق فکر و مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: مردم در نظام اسلامی از مسئولین انتظار دارند که در همه عرصه‌ها به خصوص مسائل اقتصادی شاهد استقرار عدالت در جامعه بوده و کارگزان نظام اسلامی رفتار عدالت محور داشته باشند.



وی افزود: اگر در کشور ما مسئله عدالت به خصوص عدالت اقتصادی اجرا شود زمینه تاثیرگذاری فعالیت‌های دیگر به مراتب بیشتر خواهد شد.



اجرای عدالت در جامعه باید همزمان با مسائل فرهنگی و دینی باشد



میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که این مطلب بدان معنا نیست که مسائل فرهنگی و دینی را کنار گذاشته و بعد از آنکه مسائل عدالت اقتصادی را در جامعه پیاده کردیم در مرحله بعد به آن بپردازیم بلکه این مهم را باید به صورت مستمر و با تمام وجود در جامعه دنبال کنیم.



وی با بیان اینکه رسالت خطیر فعالیت‌های فرهنگی وتبلیغی حتی لحظه‌ای تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: بااجرای عدالت و به خصوص عدالت اقتصادی ما شاهد خواهیم بود که تاثیر گذاری رسالت خطیر فعالیت‌های فرهنگی در جامعه چند برابر خواهد بود.



اجرای عدالت در جامعه مستقیما در مسیر مسائل فرهنگی است



وی خدمت رسانی و اجرای عدالت در جامعه را مستقیما در مسیر مسائل فرهنگی دانست و ادامه داد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نمونه فعالیت‌های دولت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.



معاون پارلمانی رئیس جمهور باتاکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع عدالتمند سازی یارانه است تصریح کرد: اگر دولت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرائی نمی‌کرد صحبت از عدالت اقتصادی شعاری بیش نبود.



رقم یارانه حامل‌های انرژی در گذشته 5 برابر رقم اعتبارات عمرانی کشور بود



وی با اشاره به اینکه اکنون جامعه با اجرای این قانون بزرگ در حال گام برداشتن در مسیر عدالت اقتصادی می‌باشد، اظهار داشت: یارانه حامل‌های انرژی بیش از هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ پنج برابر رقم اعتبارات عمرانی کشور است برای مثال در سال گذشته میزان اعتبارات عمرانی دولت رقمی حدود بیست هزار ملیارد تومان بوده است.



تنها 30 درصد یارانه حامل‌های انرژی به دهک‌های پایین می‌رسید



معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این هزار میلیارد تومان هیچگاه به صورت عادلانه بین مردم توزیع نمی‌شد، ابراز داشت: 70 درصد این مبلغ تنها به سه دهک بالای جامعه می‌رسید و تنها 30درصد این رقم به هفت دهک جامعه می‌رسید که این نحوه توزیع غلط و ناعادلانه بود.



میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه طبقات محروم جامعه مقداری شیرینی عدالت را چشیدند.



طی سال‌های اخیر اعتبارات فرهنگی رشد چشم گیری داشته است



وی در بخشی دیگر از سخنان خود به بودجه اعتبارات فرهنگی اشاره کرد وگفت: اعتبارات فرهنگی از سال86 به بعد افزایش چشمگیری داشته است.



بر پایه این گزارش در این جلسه اعضای اتاق فکر دفتر تبلیغات اسلامی با تاکید بر این مطلب که سازمان‌ها و مسئولین فرهنگی، سخنانی را مطرح نکنندکه منجر به خنثی سازی فعالیت‌های دینی شود، لزوم توجه بیش از پیش دولت وسازمان‌های فرهنگی به عناصر فرهنگی و نخبگان تبلیغی، هزینه شدن بودجه‌های فرهنگی در محل خودش را خواستار شدند.



همچنین نکات دیگری که در این نشست بر آنها تاکید شد عبارتند از: نتیجه فرهنگ سازی دولت برای مردم و آینده کشور عینی ومملوس ترشود، مسئله امر به معروف ونهی ازمنکر مردم نسبت به مردم و هم مردم نسبت به دولت اجرائی شود، بحث مبارزه با بی‌حجابی وترویج فرهنگ بی‌بندباری خصوصادراماکن دولتی جدی گرفته شود، بودجه‌ای فرهنگی برای بعضی از نهادهای فرهنگی که ازدرون نظام بر خواسته‌اند همچون شورای فرهنگ عمومی وستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر در نظر گرفته شود.

