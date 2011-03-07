محلات گنبد کدگذاری پستی می شود

به گزرش خبرنگار مهر در گرگان، سید منصور باقری عصر دوشبه در گفتگو با خبرنگاران در گنبد افزود: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها اقدامات ویژه ای نیز در خدمات حمل ونقل شهری صورت گرفته است که می توان به واگذاری چند دستگاه مینی بوس به بخش خصوصی نام برد تا از این طریق مشکلات ناشی ازتردد ساکنان مخصوصا در حاشیه شهر نیز مرتفع شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره الحاق کوی فرمانداری به حریم شهری اظهار داشت: این امر تا پایان سال جاری به این شهرداری ابلاغ و بودجه عمرانی آن برای سئوالات آینده پیش بینی خواهد شد.



باقری با تاکید بر این نکته که این موضوع از طرف اعضای شورای اسلامی شهر وتلاش همه جانبه آنها به این سرانجام خوش رسیده افزود: زمینهای این محله بین سالهای 72-73 به صورت غیر قانونی تفکیک و ساخته شده اند که غالبا فاقد سند هستند.

شهردار گنبد کاووس، در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر شهرداری تمامی جرائم ماده 100 را می گیرد پس چرا در حال حاضر پاسخگوی شهروندان کوی فرمانداری نیست افزود: طرح ماده 100 چیزی است که قانون پیش بینی کرده و کلیه ساخت وسازهای غیر مجاز موظف به ارجاع به کمسیون ماده 100 است.