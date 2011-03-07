53 پایگاه امدادی اورژانس آذربایجان غربی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمیدرضا عمرانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی با بیان اینکه از این تعداد پایگاه 26 پایگاه جاده ‌ای و 27 پایگاه شهری خواهند بود، افزود: در این راستا 68 نیروی متخصص و مجرب جذب شده‌ و تعداد پایگاه‌های ثابت اورژانس استان به 9 پایگاه ارتقا یافته و برای این منظور نیز دو مرکز پیام تا عید آماده بهره ‌برداری می ‌شوند.

وی در ادامه از خرید هشت دستگاه آمبولانس micu برای ارائه خدمات بهتر خبر داد و بیان داشت: 15 دستگاه آمبولانس بنز نیز برای این مجموعه خریداری شده، که پنج دستگاه از این آمبولانسها به عنوان آمبولانس پشتیبان بوده که به مراکز درمانی ارسال می‌شوند تا در صورت وجود اعزام بیماران از طریق آمبولانس‌های موجود در بیمارستانها، مراکز درمانی با کمبود آمبولانس مواجه نشوند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: هم اکنون متوسط زمان رسیدن بر بالین بیماران در جاده‌های آذربایجان غربی 9 دقیقه و در درون شهر شش دقیقه است.

فعالیت 90 گشت بازرسی پلیس راه در جاده‌های آذربایجان غربی

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه نوروز امسال 90 گشت بازرسی پلیس راه در جاده‌های آذربایجان غربی فعالیت دارند، افزود: ایام نوروز در یک شیفت کاری 35 تیم محسوس و 10 تیم نامحسوس پلیس راه در جاده‌های استان فعالیت کرده که تعداد آنها در دو شیفت صبح و بعد از ظهر به 90 تیم می‌رسد.

علی کریم ‌خانی با بیان اینکه در حال حاضر 35 گشت بازرسی پلیس راه استان در 35 نقطه حادثه‌خیز حضور خواهند داشت، بیان داشت: این در حالی است که کاهش میزان خسارت جانی و مالی در نقاط حادثه‌خیز استان نیاز به بررسی‌های فنی دارد.

وی همچنین از استقرار عوامل بیمه در پاسگاههای ترافیک جاده ای استان جهت تسهیل روند هماهنگی و ارائه خدمات بیمه‌ ای به مسافران خبر داد و اظهار داشت: رزمایش آماری طرح ویژه نوروز در پلیس راه ارومیه به مهاباد روز 25 اسفند ماه به صورت رسمی آغاز می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان به دوربین تجهیز شده‌اند، گفت: تمام راه‌های مواصلاتی استان از طریق دوربین مدار بسته کنترل می‌شوند.