اختصاص 25 میلیون دلار برای کمک به 200 هزار آواره لیبیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، این بودجه برای تامین منابع و خدمات اولیه برای لیبیایی هایی که از مرز این کشور وارد تونس شده‌اند بکار خواهد رفت که خدمات اولیه از قبیل غذا، آب، مراقبت درمانی و اقلام بهداشتی را شامل می شود.

"یاکوب کلنبرگر" رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با اعلام این مطلب گفت: درگیری و حملات هوایی همچنان ادامه دارد و هرروزه تعداد کمابیش ثابتی از مردم به تونس و مصر سرازیر می‌شوند، ما در مرحله‌ای از بحران هستیم که باید بتوانیم نیازهای آنان را برآورده کنیم و نیز نیازهایی را که احتمال می‌رود درصورت ادامه‌ یا تشدید جنگ در طول هفته‌های آینده بوجود آید.

گفتنی است در طول هفته‌ گذشته این کمیته 16 متخصص اورژانس، شامل دکتر و پرستار را به شرق لیبی اعزام کرده تا همراه با هلال احمر لیبی از مردم حمایت و به آنان امدادرسانی کنند.

در طول 6 روز گذشته نیز کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به حدود 3 هزار نفر که از خشونت‌ها به تونس فرار کرده‌اند کمک کرده تا با خانواده‌ خود تماس بگیرند. همچنین در مرز مصر جمعیت هلال احمر کشور که توسط کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ پشتیبانی می‌شود به کسانی که از لیبی آمده‌اند کمک کرد تا با عزیزان خود تماس بگیرند.