ایران خواستار ثبات و امنیت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور در دیدار با " ادملکرت " نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی داخلی عراق ، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل اجلاس وزاری کشورهای همسایه عراق را داد و چندین اجلاس در این زمینه برگزار شده است.

عبداللهی افزود: در اجلاس وزرای کشورهای همسایه عراق گزارش کاملی از اقدامات کشورهای عضو ارائه می شود که این امر یک اقدام بسیار مثبت در جهت ثبات امنیت و توسعه اقتصادی در عراق است.

وی تشکیل کمیته دوجانبه ایران وعراق را از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص امنیت عراق برشمرد و گفت: این کمیته اقدامات بسیار خوبی را درجهت ساماندهی مرز دو کشور انجام داده و اکنون 8 نقطه مرزی به عنوان مرز مجاز برای زوار و گردشگران هر دوکشور مشخص شده که می توانند به راحتی از این نقاط عبور کنند.

عبداللهی همچنین به تشکیل کلانتران مرزی اشاره کرد وگفت: در راستای امنیت مرزهای ایران و عراق کلانتران مرزی تشکیل شد مرزبانان دو کشور به طور مرتب ملاقاتهایی را با یکدیگر دارند.

معاون امنیتی وزیر کشور با اشاره به اینکه روزانه 5 هزار نفر زائر ایران وارد عراق می شوند، اظهار داشت: اگر کشور عراق تمهیدات و کنترل لازم را در مرز ایجاد و امکانات مرزی را تقویت کند، این ظرفیت می تواند به 2 تا 3 برابر افزایش یابد.

عبداللهی به بحث مین زدایی در مرز ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ میلیونها مین در مرزها کاشته شده بود که برای پاکسازی این مین ها هزینه های زیادی پرداخت کرده ایم و امیدواریم تا یکسال آینده با اقدامات صورت گرفته تمامی میدانهای مین از بین بروند که سیاستگذاری این کار در وزارت کشور صورت گرفته است.

معاون امنیتی وزیر کشور به حضور 35 هزار پناهنده عراقی در ایران اشاره کرد و افزود : امیدواریم شرایط بازگشت این افراد به کشورشان فراهم شود.

ادملکرات نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق نیز در این دیدار از حمایت های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ثبات و آرامش در عراق تقدیر و تشکر کرد.