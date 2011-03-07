به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر فناوری اطلاعات ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن مثبت ارزیابی کردن نخستین نشست هم اندیشی مدیران و کار‌شناسان اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات مراکز پاسخگویی دینی کشور اظهار داشت: ما در این نشست اهداف مهمی را مد نظر داشتیم که مهم‌ترین آن گسترش همکاری‌های ستاد و مراکز پاسخگویی، گسترش تعاملات مراکز پاسخگویی با یکدیگر و رونمایی از نرم افزار مدیریت محتوای پرسش و پاسخ بود.



محمود متین فر با بیان اینکه مسئولین و کار‌شناسان فناوری اطلاعات مراکز پاسخگویی در این نشست حضور داشتند بیان داشت: خوشبختانه استقبال خوبی توسط مدیران و کار‌شناسان اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات مراکز پاسخگویی دینی کشور از این نشست صورت گرفت که این امر می‌تواند در پیشبرد اهداف ستاد تاثیرات بسیاری داشته باشد.



وی همچنین با اشاره به رونمایی از نرم افزار مدیریت محتوای پرسش و پاسخ در این نشست گفت: این نرم افزار در مدیریت فناوری اطلاعات ستاد طراحی و پیاده سازی شده است و بصورت رایگان در اختیار مراکز پاسخگویی دینی کشور قرار می‌گیرد.



مدیر فناوری اطلاعات ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی با اشاره به قابلیت‌های این نرم افزار گفت: این نرم افزار دارای سه برگه موضوعات، کلیدواژه و منابع برای تقسیم بندی پرسش‌ها است.



وی اضافه کرد: ساختار موضوعی پرسش‌ها بصورت یک درخت می‌باشد که هر پرسش می‌تواند در چندین شاخه این درخت قرار گیرد و این ساختار دارای یک پنل ابزار برای عملیات درج، ویرایش و حذف موضوعات است.



متین فر افزود: کلیدواژه از امکانات بسیار ضروری و مهم برای پاسخگویی می‌باشد و به همین منظور بانک کلیدواژه در این نرم افزار درنظر گرفته شده است که کاربر می‌تواند برای هر پرسش چندین کلیدواژه تعریف نماید و با انتخاب یک کلیدواژه می‌توان پرسش‌هایی که به آن نسبت داده‌اند را مشاهده نمود.



مدیر فناوری اطلاعات ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی با اشاره به امکان درج چندین پاسخ برای یک پرسش گفت: ممکن است مراکز پاسخگویی بخواهند مستنداتی را برای هر پاسخ ذخیره نمایند بطور مثال برای استفتائات بخواهند اسکن پاسخ مراجع را ذخیره نمایند یا مرکزی بصورت زنده و صوتی کار پاسخگویی را انجام می‌دهد و فایل صوتی پاسخ را دارد، در این نرم افزار می‌توان برای هر پاسخ یک فایل پیوست در نظر گرفت، نوع فایل در این قسمت متفاوت می‌باشد و می‌توان هر نوع فایلی را به پاسخ پیوست کرد.



متین فر همچنین به امکان درج فایل در این نرم افزار اشاره کرده و گفت: مراکز پاسخگویی معمولا دارای بانک پرسش‌های پاسخ داده شده در سال‌های فعالیت خود می‌باشند، اکثر این بانک‌ها بصورت فایل‌های وردی و متن است، برای انتقال این بانک‌ها به نرم افزار و جلوگیری از کار اضافی برای ورود اطلاعات، امکان درج از فایل متنی در این نرم افزار تعبیه شده است که با استفاده از این ابزار می‌توان پرسش و پاسخ‌ها را بصورت یک جا از یک فایل متنی در بانک این نرم افزار درج نمود.



وی ادامه داد: برای ورود به نرم افزار و استفاده از آن باید کاربر دارای نام کاربری و کلمه عبور تعریف شده برای خود باشد که این نام کاربری در قسمت کاربران نرم افزار تعریف می‌شود، هر کاربر تعریف شده می‌تواند دارای دسترسی‌های مختلف باشد، تعریف کاربران و دسترسی‌ها به قسمت‌های مختلف برنامه در بخش کاربران نرم افزار تعریف شده است.



متین فر گفت: از دیگر امکانات این نرم افزار می‌توان به امکان چاپ پرسش و پاسخ‌های دلخواه انتخابی، انتقال به یادداشت، امکان ذخیره صفحه، جستجوی سریع و پیشرفته، چاپ لیست نتیجه جستجو، امکان انتخاب فونت، امکان تغییر اندازه و رنگ فونت اشاره کرد.



مدیر فناوری اطلاعات ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی اظهار داشت: مدیریت فناوری اطلاعات طرح‌های بسیاری در زمینه پاسخگویی دینی و در حوزه فناوری اطلاعات دارد که امیدواریم بتوانیم به یاری خدا و با مساعدت مسئولین و همکاری مراکز پاسخگویی طرح‌های مورد نظر را به اجرا درآوریم.