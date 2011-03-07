27 کشته و زخمی در جلال آباد/ پیوستن 37 عضو طالبان به مذاکرات آشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در نتیجه دو انفجار در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم دو نفر کشته و 25 فرد دیگر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است : طالبان با کاشت بمب در مسجدی در شهر جلال آباد سبب کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن 25 فرد دیگر از جمله 16 پلیس و 9 غیرنظامی شد.

پیش از این مقامات جلال آباد وقوع دو انفجار به مدت 30 دقیقه در مسجدی در شهر جلال آباد را تایید کرده بودند. همچنین سخنگوی والی ننگرهار به خبرگزاری شینهوا گفت : اولین انفجار ساعت 11 صبح به وقت محلی روی داد.

خبر دیگر اینکه سخنگوی ناتو امروز دوشنبه با اشاره به خلع سلاح 37 عضو طالبان از پیوستن اعضای این گروه به فرایند صلح افغانستان در ولایت کونار حدود 185 کیلومتری شرق کابل خبر داد.

"جوزف بلوتز" سخنگوی ناتو در گفتگو با خبرنگاران "ارسلان خان" را سرکرده اعضای سابق طالبان خواند و اظهارداشت: شاهد پیشرفت اولیه در جریان مذاکرات صلح افغانستان هستیم و در این هفته تنها 37 عضو سابق طالبان به این جریان پیوستند.

طالبان درحالی به مذاکرات صلح افغانستان پیوستند که "ملاعمر" سرکرده طالبان اخیرا ضمن رد خواست کابل برای مذاکره، از ادامه جنگ با نیروهای خارجی تا زمان خروج آنان از افغانستان خبر داده و فرماندهان نظامی غرب را به تلاش برای پوشاندن شکست خود در جنگ از طریق ایجاد امید واهی در بین مردم افغانستان متهم کرده است.