نوجوان 11 ساله بابلی به مسابقات بین المللی مهارت اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساری با اشاره به ابتکار جدید این سازمان گفت: فنی و حرفه ای مازندران مسابقات مهارت فنی کشوری را برای نخستین بار در مقیاس استانی برگزار می کند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین هدف از برگزاری این سری از مسابقات شناسایی و ذخیره ه استعدادها برای مسابقات کشوری و جهانی است افزود: این برنامه از سال آینده وارد تقویم کاری سازمان فنی و حرفه ای مازندران می شود.

شریعت نژاد با اشاره به حضور 33 کارآموز در نخستین دوره مسابقات مهارت فنی مازندران اظهار داشت: این مسابقات در شش رشته شیرینی پزی و قنادی، نرم افزار، جوشکاری، کابینت سازی، درودگری و تاسیسات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه استانداردهای بین المللی در این دوره از مسابقات استانی رعایت می شود تصریح کرد: کارآموزان علاوه بر شناسایی مهارت های فنی با قوانین مسابقات کشوری و بین المللی هم آشنا می شوند.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران یادآور شد: پس از برگزاری این دوره از مسابقات، با مطالعه خروجی این مسابقات، آسیب شناسی و بررسی بنیادی مسابقه به اهداف این طرح نزدیک می شویم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چهار نفر از مازندران عضو تیم ملی مهارت شده و در مسابقات جهانی سال آینده شرکت دارند خاطرنشان کرد: در رشته درودگری و جوشکاری هر کدام یک شرکت کننده و در رشته رباتیک دو نفر حضور دارند.

شریعت نژاد گفت: نوجوان 11 ساله بابلی در رشته نرم افزار به عضویت تیم ملی درآمده که در مهرماه سال آینده به لندن اعزام می شود.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم برای نخستین بار رشته شبیه سازی را در آموزش ها لحاظ کنیم که تاحدود 50 درصد امور پیش رفته و این رشته باعث صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.