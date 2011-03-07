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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

توسط بانک مرکزی ؛

لیست جدید تعاونیهای اعتباری غیرقانونی اعلام شد

لیست جدید تعاونیهای اعتباری غیرقانونی اعلام شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، لیست جدید تعاونیهای اعتباری غیرقانونی را اعلام کرد.

به گزرش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور لیست جدید 20 تعاونی اعتباری غیرقانونی را اعلام کرد.

لیست تعاونی های غیرقانونی جدید به شرح ذیل است:

1- تعاونی اعتباری وحدت سبز تنکابن
2- تعاونی اعتباری بعثت اسفراین
3-  تعاونی اعتباری روئین اسفراین
4-  تعاونی اعتباری رویان اسفراین
5-  تعاونی اعتباری نور آفرینان قائم تهران
6-  تعاونی اعتباری توکل مینو دشت گرگان
7-  تعاونی اعتباری کوثر گرمن شاهرود
8-  تعاونی اعتباری بانوان نیکو کار سمنان
9-  تعاونی اعتباری مساوات روستای سمنان
10- تعاونی اعتباری انصاف کاران ساوجبلاغ
11- تعاونی اعتباری گنبد سبز اصفهان
12- تعاونی اعتباری احد
13- تعاونی اعتباری اعتصام گرگان
14- تعاونی اعتباری ایثارگران خور(هشتگرد)
15- تعاونی اعتباری خرداد اسلامشهر
16- تعاونی اعتباری کوثر سمنان
17- تعاونی اعتباری صبح قریب تبریز
18- تعاونی اعتباری تسهیل اطمینان
19- تعاونی اعتباری فرهنگیان هیو
20- تعاونی اعتباری عدالت گستر اصفهان
21- صندوق مالی و توسعه مازندران

کد مطلب 1269214

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